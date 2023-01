Philips Hue : activer la lumière naturelle – comment ça marche

Fin 2022, Signify a lancé la nouvelle fonction « Natural Light » pour Philips Hue, qui vise à assurer plus de bien-être dans votre maison à l’avenir. En fonction du déroulement de la journée et de vos envies, les luminaires Hue brillent dans des tons blancs froids le matin et dans un blanc chaud plus doux pour les yeux le soir. Vous pouvez facilement configurer la nouvelle scène via l’application Hue, mais vous risquez d’atteindre rapidement vos limites. Heureusement, vous pouvez en éviter certains.

Installer et configurer la lumière naturelle

Pour activer la lumière naturelle, procédez comme suit :

Sélectionnez une pièce ou une zone à laquelle vous souhaitez ajouter la lumière naturelle. Appuyez sur + en haut à droite, puis appuyez sur Hue Lightscene Gallery. Choisissez l’option Lumière naturelle et appuyez sur Ajouter à mes scènes. Confirmez-le à nouveau. Appuyez sur le stylet sur « Lumière naturelle » sous « Mes scènes » pour une configuration étendue.

Lorsque vous changez de comportement, vous pouvez choisir les scènes qui s’activent à des moments précis. Veilleuse à partir de minuit ou lumière détendue le soir – vous pouvez utiliser les suggestions de Philips Hue ou vos propres scènes. Incidemment, un créneau horaire doit être d’au moins 30 minutes, il n’y a donc pas de flexibilité totale.

La fonction apporte avec elle toutes sortes de scènes qui sont sélectionnées par défaut. L’application ajoute les scènes automatiquement. La lumière naturelle est alors disponible dans le sélecteur de scène. Vous pouvez également ajuster les heures.

Une fois que vous activez la scène, la lumière change dynamiquement en fonction des préréglages.

Prérequis pour la lumière naturelle avec Philips Hue

Votre système d’éclairage intelligent doit répondre aux exigences de base suivantes pour que vous puissiez activer la « lumière naturelle » :

Application Hue : Vous avez besoin d’au moins la version 4.32 de l’application Hue pour Android ou iOS, sortie fin décembre 2022. Vous pouvez savoir quelle version vous avez sous Paramètres -> À propos. Mettez à jour l’application si nécessaire.

Hue Bridge : La « lumière naturelle » nécessite le Hue Bridge (V2) avec le firmware actuel. Si nécessaire, mettez-le à jour via Paramètres -> Mise à jour du logiciel.Vous ne pouvez pas utiliser « Lumière naturelle » via Bluetooth.

Lampes : « Natural Light » fonctionne uniquement avec les LED de la série White Ambiance ou Color Ambiance. Ce sont maintenant les lampes Hue les plus originales, mais pas les lampes d’autres fabricants.

Limites et solutions

La « lumière naturelle » n’est pas encore tout à fait parfaite. Mais Signify devrait sans doute apporter quelques améliorations dans les mois à venir. Parce que les limites sont parfois incompréhensibles…

Pas pour les lampes individuelles : Actuellement, vous ne pouvez fournir de la lumière naturelle qu’à plusieurs lampes dans une pièce ou une zone en même temps. Mais vous pouvez aussi utiliser une LED avec une astuce : configurez une nouvelle zone avec la lampe souhaitée.

Le changement de couleur s’arrête : Si vous éteignez une lampe d’une zone ou d’une pièce avec « Lumière naturelle », le changement dynamique s’arrête automatiquement. C’est ennuyeux, mais cela indique également que la fonction ne convient actuellement qu’aux lampes allumées en permanence. À une époque où économiser de l’électricité avec Philips Hue n’est pas vraiment pratique.

Jusqu’à présent, seul le Switch Tap Dial prend en charge la « lumière naturelle ». (Photo : Signifier)

Pratiquement aucun support pour les accessoires : Indispensable pour beaucoup, mais pas encore disponible : « Natural Light » ne prend pas encore en charge les capteurs de mouvement ou la plupart des commutateurs Hue officiels. Vous ne pouvez attribuer la scène qu’au Hue Tap Dial. Cela devrait changer au cours de l’année. Le capteur de mouvement Hue en particulier bénéficierait énormément de la « lumière naturelle ». Il n’autorise actuellement que deux plages horaires et non six.

Fondamentalement, l’idée de « lumière naturelle » est très bonne, mais malgré le temps de développement assez long, il n’y a pas d’autres éléments de confort qui rendent la scène dynamique plus pratique – en particulier en combinaison avec des interrupteurs et des détecteurs de mouvement. J’espère des mises à jour ici bientôt.