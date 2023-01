WhatsApp : c’est ainsi que vous vous envoyez des photos non compressées

Récemment, vous pouvez vous écrire des messages et envoyer des photos sur Whatsapp. Ceci est particulièrement utile si vous souhaitez les partager entre votre smartphone et votre PC ou ordinateur portable, par exemple. Surtout d’Android à iOS et Mac ou iPhone à Windows, ce n’est pas toujours aussi simple.

Le problème est que Whatsapp compresse parfois fortement les images afin d’économiser les données. Il arrive donc à une image beaucoup plus petite et de qualité inférieure à celle que vous avez envoyée. Nous allons vous montrer une solution de contournement sur la façon d’envoyer des images avec presque aucune compression. Vous avez également un aperçu de l’avenir, car WhatsApp souhaite bientôt intégrer la fonction nativement dans l’application.

C’est ainsi que vous envoyez des images (presque) non compressées

Si vous souhaitez vous envoyer des photos, vous devez d’abord ouvrir un chat avec vous-même :

Dans l’onglet Chat de WhatsApp, cliquez sur la nouvelle icône de chat Choisissez-vous dans la liste

Dans le nouveau chat avec vous-même, vous pouvez désormais envoyer des messages, des images et des fichiers. Si vous souhaitez vous envoyer une image non compressée, procédez comme suit :

Cliquez sur le trombone pour sélectionner une pièce jointe Cliquez sur « Documenter » Sélectionnez maintenant l’image appropriée ici

Et c’est le truc : si vous choisissez « Document » au lieu de « Galerie », WhatsApp ne compresse que légèrement l’image. Lors de notre test, le fichier image d’origine avait une taille de 2,3 Mo. Envoyé via « Document », nous avons reçu une image de 2,16 Mo sur le PC.

En tant que photo de la galerie, la compression était bien supérieure. Ici, WhatsApp a réduit la photo de 2,3 Mo à 216 Ko même lorsque le paramètre « Meilleure qualité » a été sélectionné pour le transfert d’images.

Avec notre solution de contournement, vous envoyez des images avec une qualité bien meilleure, presque originale.

Envoyer bientôt des images nativement en qualité d’origine

Cependant, le processus sera bientôt simplifié afin que la solution de contournement ne soit plus nécessaire, comme le rapporte WA Beta Info. Le site écrit que les développeurs de WhatsApp souhaitent ajouter une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’envoyer des images sans aucune compression.

Cependant, cela peut encore prendre un certain temps avant que cela ne se produise. Jusqu’à présent, le statut officiel de la fonctionnalité est « en cours de développement ». La prochaine étape consisterait à déployer la fonctionnalité auprès des bêta-testeurs de l’application pour des tests approfondis. Ce n’est qu’alors que la fonctionnalité pourrait être intégrée à la version publique de WhatsApp.

Jusque-là, votre meilleure option est d’envoyer des images via « Documents » si vous voulez la meilleure qualité possible.

