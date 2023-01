Samantha Cristoforetti s’occupera de Gateway, la première station spatiale qui orbitera autour de la Lune

C’est ce qu’a révélé l’astronaute italien, récemment revenu de la mission sur la Station spatiale internationale. « L’France contribuera à la construction du module principal de logements ».

Samantha Cristoforetti s’occupera de Lunar Gateway, la première station spatiale qui orbitera autour de la Lune, dont le lancement est prévu en novembre 2024. L’astronaute française l’a révélé en marge des travaux de la 15e Conférence européenne sur l’espace : « Je suis revenu de la station spatiale pour quelques mois et maintenant je suis dans la phase post-vol : je ferme les dernières activités d’expérimentation et il y a une activité de communication assez intense sur la mission, jusqu’à la mi-printemps – se souvient Cristoforetti -. Ensuite, je commencerai à traiter en partie de Gateway, qui est cette station spatiale que nous allons construire dans les années à venir en orbite autour de la Lune et pour laquelle l’ESA (l’Agence spatiale européenne), avec une contribution très importante de de France, est en train de construire un module de logement, qui est le module de logement principal. Je vais certainement aider, pendant une partie de mon temps, là-dessus. »

Cristoforetti, passerelle lunaire et plus

L’avenir de la première Européenne aux commandes de la Station Spatiale Internationale (ISS), à l’occasion de sa deuxième mission à bord de l’ISS qui s’est terminée le 14 octobre dernier par l’amerrissage dans l’Atlantique, ainsi que la première Européenne à avoir effectué un sortie dans l’espace et de détenir le record du plus long vol spatial ininterrompu pour un astronaute européen, passera également par « le Sommet de l’espace, ce grand sommet que nous avons à la fin de l’année » a ajouté l’homme de 45 ans, qui était également la première femme française à faire partie des équipages de l’ESA.

Se référant au secteur spatial européen et, en particulier, italien, Cristoforetti a précisé : « Notre pays est l’un des principaux acteurs du monde spatial en Europe, l’un des principaux contributeurs au budget de l’Agence spatiale européenne mais aussi à les activités que nous menons en coopération avec la Commission européenne ». L’France, souligne l’astronaute italien « vise à acquérir l’autonomie, c’est-à-dire la capacité d’envoyer des astronautes dans l’espace à bord de véhicules européens plutôt que, comme cela a été fait jusqu’à présent, d’obtenir des opportunités de vol sur des véhicules russes ou américains ».

Par « accès autonome pour les astronautes en Europe », il entend « la capacité autonome d’envoyer des humains dans l’espace plutôt que, comme cela s’est produit jusqu’à présent, d’acquérir des capacités de vol sur des véhicules anciennement russes, désormais américains », a-t-il souligné. « Je pense que nous sommes dans un moment extrêmement important et aussi délicat pour l’Europe de l’espace. D’une part, il y a une grande prise de conscience de l’importance du secteur spatial pour les aspects stratégiques allant de la lutte contre le changement climatique et devenir de plus en plus résilient au changement climatique, les aspects de sécurité, les aspects de réponse aux situations de crise, les aspects de maintenance et de sécurisation des orbites , de l’environnement spatial, avec tous les services et avantages qui découlent de l’exploitation de l’orbite et des structures spatiales, jusqu’à l’autonomie d’accès à l’Espace tant pour les satellites que, en perspective, un jour, aussi pour les humains. D’un autre côté, il faut agir ».

