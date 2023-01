Les utilisateurs de Samsung 990 Pro signalent une perte de santé rapide

Une patate chaude : les disques SSD ne peuvent écrire qu’une quantité limitée de données tout au long de leur durée de vie, indiquée par la « santé » de chaque disque. Un nombre inquiétant de rapports récents ont fait état de la perte de santé du SSD 990 Pro, généralement loué par Samsung, beaucoup trop rapidement, et Samsung a mis du temps à y remédier.

Les utilisateurs ont signalé une dégradation de la santé plus rapide que la normale des SSD Samsung 990 Pro pendant environ un mois. Personne ne semble en avoir déterminé la cause, qui touche toutes les tailles de disque. Samsung n’a ouvert que récemment une enquête sur la question.

Plusieurs utilisateurs sur Reddit et overclock.net disent que les programmes utilitaires de stockage signalent des chiffres de santé alarmants pour leurs 990 Pros et des quantités choquantes de données écrites après seulement quelques semaines d’utilisation. Plusieurs utilitaires tels que CrystalDiscInfo et le logiciel Magician de Samsung signalent que les mêmes statistiques évoluent plus rapidement.

La garantie de Samsung couvre le 990 Pro jusqu’à cinq ans ou 600 téraoctets écrits (TBW) pour le modèle 1 To et 1 200 TBW pour le modèle 2 To, à partir de 100 % de santé lors de l’installation initiale. Magician et CrystalDiscInfo ont déclaré à un utilisateur que leur SSD de 2 To n’avait plus que 93 % de santé alors qu’il n’avait écrit qu’environ 7 To, ce qui devrait leur laisser plus de 99 % de santé. D’autres rapportent des cotes de santé similaires même s’ils ont écrit encore moins.

Après avoir lu votre article, je me suis dit que j’allais jeter un œil au mien. Les résultats sont horribles ! 36 % d’épuisement après avoir écrit moins de 2 To de données ? @SamsungFR que se passe-t-il? pic.twitter.com/VdzLoEAarN – Neil Schofield (@neilaschofield) 22 janvier 2023

Le disque d’au moins un utilisateur perd environ 1 % par semaine, ce qui pourrait tuer le SSD en 18 mois. Un autre a perdu trois pour cent en une journée. Une instance désagréable sur Twitter affiche un écran de résultats CrystalDiscInfo avec 64 % restants après seulement 2 To d’écritures (ci-dessus).

Robbie Khan de Neowin a rencontré le problème et a envoyé son SSD à Samsung, espérant que les techniciens pourraient découvrir la cause première. Samsung a renvoyé le disque après une réinitialisation d’usine, qui aurait dû restaurer son état de santé à 100 %, mais il n’en avait que 94 %. Samsung a proposé de remplacer le SSD et de prendre celui de Kahn pour essayer de reproduire le problème.

Il n’est pas clair si le problème provient d’un logiciel ou d’un hardware. Il pourrait y avoir un problème dans la façon dont les SSD signalent leurs valeurs aux bilans de santé. Le seul point commun entre les lecteurs concernés est qu’ils sont tous des lecteurs du système d’exploitation Windows, donc le problème pourrait également être un bug du système d’exploitation. Espérons que Samsung publiera bientôt une déclaration publique officielle.