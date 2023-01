ZikeDrive est le boîtier SSD USB4 le plus rapide au monde pour les créatifs et les professionnels

ZikeTech a créé le premier et le plus rapide boîtier SSD USB4 au monde pour les besoins de stockage étendus professionnels. ZikeDrive offre des vitesses record dans un boîtier en aluminium dissipant la chaleur qui est plus petit que l’iPhone dans votre poche. Ajoutez n’importe quelle capacité SSD NVMe, y compris les disques de 16 To et plus, et vous disposez d’un stockage multimédia rapide et portable pour votre Mac, iPad, PlayStation, XBOX, PC et plus encore.

Une vitesse incroyable pour un énorme stockage supplémentaire

Avec ZikeDrive au volant, vous pouvez vous attendre à des vitesses de livraison plus de 50 % plus rapides que le disque SSD Thunderbolt 3 le plus rapide. En fait, avec USB4 et la prise en charge des SSD PCIe Gen4x4, vous pouvez vous attendre à des vitesses pratiques pouvant atteindre 3,8 Go/s. Cette performance vous permet de transférer tout un téraoctet de photos, de vidéos ou de musique en moins de cinq minutes.

ZikeDrive est entièrement compatible avec les interfaces haute vitesse USB4, Thunderbolt 4 et Thunderbolt 3 40 Gbps. ZikeDrive inclut également une rétrocompatibilité avec USB3.2 Gen2 10Gbps, Gen1 5Gbps et USB2.0 480Mbps.

Caractéristiques ZikeDrive :

Socket en charge du SSD NVMe, y compris le connecteur M.2 M-key, M.2 2280, M.2 NVMe

Fonctionnement à basse température avec dissipation de la chaleur et étui rigide pour la protection

Dimensions : 112 x 66,8 x 18 mm / 4,4″ x 2,6″ x 0,7″

Poids : 245 g / 0,54 lb / 8,64 oz

Plus de soucis de stockage (sans encombrement)

Cela rend ZikeDrive prêt à vous donner un accès incroyablement rapide aux fichiers et médias volumineux, quel que soit le domaine que vous appelez travail.

Les créateurs de contenu peuvent accéder instantanément à d’énormes quantités de vidéos et d’autres ressources sans être liés à un ordinateur de bureau. Il en va de même pour les concepteurs et les photographes avec des projets massifs qui ne tiennent tout simplement pas sur un espace SSD intégré coûteux. Imaginez ce que vous pourriez faire avec 16 To ou plus de stockage supplémentaire sans compromettre la vitesse et l’encombrement.

ZikeTech prend également en compte une connectivité pratique pour que vous ne vous retrouviez jamais sans moyen de brancher ZikeDrive. Un câble USB intégré vous donne la tranquillité d’esprit, peu importe où vous utilisez ZikeDrive. Mieux encore, ZikeDrive offre toutes ces performances remarquables pour les disques SSD de grande capacité sans nécessiter d’assemblage – aucun outil requis !

Où acheter

Développez votre stockage Mac ou PC, iPad/tablette, PS5 ou XBOX X, ou même Android sans compromettre la vitesse avec ZikeDrive. Libérez votre plein potentiel sans limites de stockage et de vitesse dès aujourd’hui !

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :