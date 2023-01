Que sont les léopards et pourquoi ces chars sont-ils si importants dans la guerre en Ukraine

Les chars Leopard 2 ont un canon de 120 mm comme armement principal, avec deux mitrailleuses comme armements secondaires. Ils sont capables de garantir une autonomie de 500 kilomètres et peuvent atteindre une vitesse maximale de 68 km/h.

Seule une déclaration officielle manque. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que l’Allemagne était prête à envoyer des chars Leopard en Ukraine. Il ne s’agit pas d’un approvisionnement militaire comme ceux qui ont permis à Kiev de résister aux troupes ukrainiennes jusqu’à présent. Les Léopards représentent une nouvelle phase du conflit et surtout une nouvelle phase de l’aide militaire garantie par l’OTAN. A tel point que les demandes de Volodymyr Zelensky sur ce front sont devenues de plus en plus insistantes ces derniers jours.

Les chars Leopard sont de fabrication allemande. Pour cette raison, le feu vert de Berlin est essentiel pour permettre à l’OTAN d’approvisionner l’Ukraine. Les premiers chars devraient être envoyés de Pologne mais les Léopards sont un modèle répandu dans toute l’Europe et si l’Ukraine commençait à les utiliser elle pourrait compter sur un réseau d’approvisionnement aussi bien en munitions qu’en pièces de rechange.

Comment fonctionnent les léopards

Le modèle exact qui sera envoyé en Ukraine est le Leopard 2, qui est entré en service pour la première fois en 1979. Ces chars sont propulsés par un moteur diesel, ont une autonomie de 500 km, peuvent atteindre une vitesse maximale de 69 km/h et comme leur l’arme principale sont équipées d’un canon à âme lisse de 120 mm. Comme armes secondaires, ils ont également deux mitrailleuses. Non seulement cela, ils sont également équipés d’équipements qui les rendent capables de fonctionner même la nuit.

En comptant tous les armements, ces machines pèsent environ 55 tonnes. La longueur est plutôt de près de 10 mètres, 9,67. Selon les données recueillies par Tanks Encyclopedia, conduire un Leopard nécessite un équipage de quatre personnes. Ces dernières années, ces moyens ont déjà été observés dans plusieurs conflits, notamment au Kosovo et en Afghanistan.

Parce que les Léopards deviendront la clé du conflit ukrainien

Le problème est d’être prêt pour le printemps, quand selon divers analystes l’armée russe a l’intention de lancer une offensive en rase campagne. Pour l’instant, les forces ukrainiennes peuvent compter sur plusieurs modèles de chars qui ont deux problèmes. La première est qu’il s’agit généralement d’anciens modèles, de l’ère soviétique et post-soviétique. La seconde est que, étant différents les uns des autres, le réseau logistique de maintenance est plus complexe à construire.

L’Ukraine a demandé 300 chars mais il n’est pas certain qu’elle puisse tous les obtenir. Pourtant, il y a des réserves à l’OTAN et surtout en Europe et les premiers moyens devraient déjà arriver de Pologne qui en compte 247 au total dans son arsenal, du moins selon les données de l’Institut international d’études stratégiques. Jusqu’à présent, l’envoi des Léopards a été retardé pour éviter une escalade de l’implication de l’OTAN dans le conflit.