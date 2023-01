AltspaceVR cesse son activité six ans après son rachat

Nous avons déjà l’une des premières victimes connues du licenciement massif d’employés chez Microsoft. Le géant de Redmond fermera AltspaceVR, la plateforme de réalité virtuelle (VR) sociale qu’il a acquise en 2017, le 10 mars 2023. L’entreprise a partagé la nouvelle sur un blog quelques jours seulement après avoir annoncé des suppressions d’emplois touchant 10 000 travailleurs. . Affirmant que la mesure contribuera à changer l’approche « pour prendre en charge des expériences immersives optimisées par Microsoft Mesh. »

AltspaceVR est apparu comme l’une des premières expériences de réalité virtuelle sociale en 2015 aux côtés d’autres plates-formes telles que VRChat et Rec Room. Bien que la startup était sur le point de fermer en 2017 en raison de problèmes financiers. Microsoft a récupéré la plate-forme dans le cadre de ses efforts pour créer son propre écosystème de réalité mixte. Microsoft indique que les utilisateurs peuvent télécharger leurs données AltspaceVR avant l’arrêt.

Adieu à l’un des pionniers du métaverse, Altspace ferme ses portes

« Nous attendons avec impatience ce qui va arriver, y compris la sortie de Microsoft Mesh. Une nouvelle plate-forme de connexion et de collaboration, en commençant par les lieux de travail du monde entier. »écrit AltspaceVR dans son communiqué. « À court terme, nous concentrerons nos efforts de réalité virtuelle sur les expériences en milieu de travail. Apprendre aux côtés de nos premiers clients et partenaires, et nous assurer que nous fournissons une base qui permet la sécurité, la confiance et la conformité. Au fil du temps, nous espérons également nous étendre à l’expérience client. »

Nous avons de tristes nouvelles, Altspacers. #altspaceVR ferme ses portes le 10 mars. Bien que nous détestions dire au revoir, nous ressentons également une telle fierté et gratitude pour toute la magie qui s’est produite ici. ✨ Merci de nous avoir rejoint dans cette aventure épique. #socialvr https://t.co/peCwpaaBl3 — AltspaceVR (@AltspaceVR) 20 janvier 2023

Contrairement à AltspaceVR, qui héberge des événements et des espaces sociaux auxquels les gens sont libres de se joindre, Microsoft Mesh s’adresse aux entreprises qui souhaitent collaborer à distance. Microsoft s’appuie progressivement sur Mesh depuis sa première annonce en 2021, une plate-forme que mon collègue Tom Warren dit « On dirait l’avenir de Microsoft Teams. »

Mais maintenant, Microsoft réduit ses ambitions de métaverse alors qu’il cherche à apporter des ajustements à son « profil matériel. » Les employés qui travaillaient sur la boîte à outils de réalité mixte open source de Microsoft disent qu’ils ont tous été licenciés, et un rapport de Windows Central indique que Microsoft a également coupé toute l’équipe derrière AltspaceVR.

Microsoft dit avoir changé son «portefeuille matériel» au milieu des licenciements

En plus de la fermeture d’Altspace, les licenciements massifs de Microsoft auraient également affecté l’équipe derrière l’appareil HoloLens de l’entreprise. La division a fait face à de nombreux revers au cours de l’année écoulée, le chef de HoloLens, Alex Kipman, ayant quitté l’entreprise l’année dernière après avoir fait face à des allégations d’inconduite sexuelle. Cela n’aide pas non plus que le Congrès ait récemment rejeté la demande de l’armée américaine d’acheter jusqu’à 6 900 casques basés sur la plate-forme HoloLens.