Slay est arrivée, l’application où vous ne pouvez que faire des compliments qui ont fait tomber la génération Z amoureuse d’elle

L’application s’appelle Slay et veut s’éloigner de la dynamique plus dangereuse des réseaux sociaux. Il est basé sur une interaction anonyme de questions et réponses pour ne se dire que des choses gentilles.

Il a atteint la première place de l’App Store allemand quatre jours seulement après son lancement et marque la nouvelle tendance des réseaux sociaux qui sont bons pour vous. Ça s’appelle Slay et c’est une application pour faire des compliments.

Le projet est né en Allemagne par trois garçons qui ont décidé de fonder un réseau social positif pour adolescents. Aujourd’hui, il compte plus de 250 000 utilisateurs enregistrés et commence également à devenir populaire dans d’autres pays européens, le Royaume-Uni en tête.

Comment fonctionne Slay

« Cela fonctionne avec une interaction question-réponse anonyme et vise à réinitialiser la relation des adolescents avec les applications sociales en équilibrant les choses loin des sentiments négatifs sur les plateformes sociales, en normalisant les compliments », a expliqué Fabian Kamberi, l’un des trois fondateurs de la startup allemande. au magazine spécialisé dans les startups TechCrunch.

Une fois l’application ouverte, 12 questions apparaissent à l’écran, l’utilisateur doit répondre uniquement en choisissant de faire un compliment anonyme à quelqu’un sur le réseau social. Prenons un exemple, demande Slay, « Qui m’inspire à faire de mon mieux? » et l’utilisateur répond en choisissant quelqu’un à qui faire ce compliment, de manière anonyme.

Un nouvel objectif pour les réseaux sociaux

L’objectif est de nourrir du contenu positif, comme l’expliquent les fondateurs, l’application veut améliorer la relation des adolescents avec les médias sociaux, en essayant d’éradiquer les sentiments négatifs. Non seulement cela, ils ont également expliqué que la plateforme ne vendra ni ne partagera jamais de données personnelles avec des tiers.

Pour limiter le risque de dérives dangereuses ou éloignées des finalités de l’application, les utilisateurs ne pourront répondre qu’aux questions proposées par Slay. Il n’est actuellement disponible qu’en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Royaume-Uni. Mais, compte tenu de son succès rapide, il pourrait bientôt être également disponible dans d’autres pays.

Le commentaire des fondateurs

Les trois fondateurs de la startup Fabian Kamberi, Jannis Ringwald et Stefan Quernhorst sont trois jeunes de 23 ans qui ont décidé de révolutionner les réseaux sociaux. L’idée est née à Kamberi, après avoir été témoin des expériences négatives de jeunes frères sur les applications de messagerie. « Nous avons reçu des milliers de messages et de commentaires d’utilisateurs nous remerciant de les avoir fait se sentir valorisés en ces temps d’interactions négatives rapides sur les réseaux sociaux », a déclaré Kamberi. « Nous allons bientôt proposer de nouvelles fonctionnalités pour créer plus d’engagement, nous nous concentrons beaucoup sur l’expérience individuelle de chaque utilisateur, dans le but de la rendre aussi positive que possible. La tâche de la startup est la sécurité du contenu ».

Les autres « bonnes » applications

Ce n’est pas le seul Slay, parmi les applications « positives », il y a aussi Gas, acheté sur Discord. Le réseau social qui veut augmenter le niveau de confiance des utilisateurs grâce à des sondages anonymes. « Nous voyons Slay aller de l’avant non seulement comme une application d’enquête anonyme comme Gas, mais comme le lieu de prédilection pour les adolescents pour redécouvrir les interactions sociales dans divers modes de jeu », a expliqué Kamberi.

Réseaux sociaux dangereux

« Cependant, les applications qui reposent uniquement sur des questions et des réponses anonymes présentent un risque élevé de cyberintimidation, que nous essayons de prévenir grâce à une modération stricte du contenu et à des modes de jeu spécialement conçus. » En 2012, ASKfm, le réseau social au format « question-réponse » anonyme, est entré dans l’histoire pour le nombre élevé de suicides d’adolescents qu’il a provoqués dans le monde entier.

Non seulement cela, de plus en plus d’études détectent la corrélation entre la dépression et les réseaux sociaux. Entre 2004 et 2019, le taux de dépression chez les adolescents a presque doublé, selon la Substance Abuse and Mental Health Services Administration du Département américain de la santé et des services sociaux. Une étude publiée dans le « Italian Journal of Pediatric » a montré que de mars 2020 à mars 2021, alors que le total des accès aux urgences pour les mineurs atteints de pathologies d’intérêt neuropsychiatrique a augmenté de 84%. En particulier, les visites pour idées suicidaires ont augmenté de 147 %, suivies de la dépression (+115 %) et des troubles alimentaires (+78,4 %).