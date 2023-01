Nokia C12 crie « 2015 » avec micro USB et batterie 3000mAh

Nokia a fait un retour en force en 2016 aux mains de HMD Global. Cependant, la marque a échoué (ou peut-être abandonné) à concurrencer les marques Android bien consolidées. Après de nombreux bons smartphones dans les catégories milieu de gamme et milieu de gamme haut de gamme, et des tentatives phares ratées, Nokia se concentre principalement sur les appareils bas de gamme de nos jours. Apparemment, cette stratégie paie les factures car les nouveaux téléphones bas de gamme arrivent à un bon rythme. Aujourd’hui le la marque démarre 2023 avec le Nokia C12 un téléphone super économique avec Android 12 Go.

Le Nokia C12 semble être une suite du Nokia C10 avec un écran plus petit. Le téléphone dispose d’un écran LCD de 6,3 pouces avec une résolution HD+. Comme d’habitude dans la classe bas de gamme, le téléphone est livré avec une conception d’encoche en forme de goutte d’eau. Bien sûr, nous ne trouverons aucun type de taux de rafraîchissement élevé et l’affichage est limité à 60 Hz. Le téléphone mesure 160,6 x 74,3 x 8,75 mm et pèse 177,4 g.

Caractéristiques du Nokia C12

Sous le capot, le Nokia C12 emballe l’Unisoc SC9863A1. Ce chipset n’est pas le meilleur du portefeuille d’Unisoc et présente une fabrication super ancienne en 28 nm. Ainsi, l’efficacité énergétique n’est pas le point fort ici. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un processeur octa-core avec huit cœurs Cortex-A55 jusqu’à 1,6 GHz. Il existe également un GPU PowerVR IMG 8322 pour les tâches de base. Le téléphone est livré avec jusqu’à 2 Go de RAM et vous pouvez activer plus de 2 Go de RAM virtuelle.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le Nokia C12 fonctionne sous Android 12 Go Edition, donc la quantité de RAM ne devrait pas être un problème ici. Quoi qu’il en soit, vous ne devriez pas vous attendre à beaucoup de multitâches dans ce matériel. Le téléphone est livré avec 64 Go de stockage interne, et ce montant est suffisant pour vous éviter des problèmes. Il y a aussi un emplacement pour carte micro SD pour une extension supplémentaire de la mémoire. Le téléphone dispose de deux appareils photo, il y a un seul appareil photo principal de 8 MP avec flash LED et un vivaneau de 5 MP pour les selfies et les appels vidéo.

Le Nokia C12 dispose d’une connectivité 4G, Wi-Fi et Bluetooth 5.2. Il est également livré avec une prise audio de 3,5 mm qui est presque exclusive aux appareils économiques de nos jours. Il y a trois inconvénients majeurs à ce téléphone : il est livré avec un port micro USB, il n’y a donc que 5 W de charge pour une batterie de 3 000 mAh. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Nokia pour mettre cette batterie aux côtés d’un SoC de 28 nm. De nos jours, la plupart des téléphones bas de gamme sont équipés d’énormes batteries d’au moins 5 000 mAh. Le port micro USB est un autre inconvénient, après tout, l’USB Type C est déjà présent dans les téléphones bas de gamme.

Ne pensez pas que ces coupes dans la technologie reflètent le prix. Le Nokia C12 n’est pas vraiment le moins cher des téléphones économiques à 120 €. Il existe des offres moins chères comme le POCO C50 / Redmi A1+ avec de meilleures spécifications. Quoi qu’il en soit, le téléphone est conçu pour durer avec une construction en polycarbonate, un indice de protection IP52 et un verre trempé. L’appareil devrait recevoir Android 13 comme les autres téléphones Nokia, une fois que son édition Go sera disponible.

Nous sommes curieux de voir si ce téléphone résistera à la concurrence avec ces spécifications modestes.