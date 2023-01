Microsoft devrait supprimer 10 000 emplois dans les prochains jours

TL; DR : Tout juste après avoir annoncé une nouvelle politique consistant à accorder à ses employés salariés aux États-Unis des congés payés illimités, Microsoft serait sur le point de réduire ses effectifs mondiaux d’environ 10 000 personnes. Le fabricant de Windows a été l’un des rares géants de la technologie à ne pas mettre en œuvre de suppressions d’emplois majeures récemment, mais il semble que cela va bientôt changer.

Sky News écrit que Microsoft devrait annoncer les licenciements dans quelques jours. Il écrit que sa main-d’œuvre mondiale de plus de 221 000 personnes, dont 122 000 sont des employés à temps plein basés aux États-Unis, sera réduite d’environ 5 %, soit environ 10 000 emplois, même si le chiffre final pourrait être encore plus élevé. Les coupes devraient avoir lieu dans un certain nombre de divisions d’ingénierie.

Microsoft a déjà procédé à des licenciements au cours des 12 derniers mois, y compris des licenciements qui ont touché moins de 1 000 employés en octobre, bien qu’ils aient été à une échelle beaucoup plus petite que ceux d’autres entreprises technologiques, affectant moins de 1 % de son effectif total.

Comme d’autres entreprises, Microsoft a augmenté ses embauches pendant la pandémie pour faire face à l’augmentation soudaine du nombre de personnes travaillant/apprenant à domicile et nécessitant les produits de l’entreprise. Maintenant que l’économie est au point mort et que la demande des consommateurs diminue, ces entreprises réduisent leurs effectifs.

Les employés américains de Microsoft ont connu une semaine de hauts et de bas. La directrice des ressources humaines de la société, Kathleen Hogan, a récemment annoncé que tous les employés salariés américains bénéficieront de congés payés illimités, ainsi que de dix jours fériés, de congés, de congés de maladie/maladie mentale et de congés pour juré ou deuil.

Microsoft devrait annoncer les suppressions d’emplois avant de publier ses résultats le 24 janvier, date à laquelle devrait afficher sa plus faible augmentation de revenus depuis l’exercice 2017

Travailler dans la technologie n’est pas une profession très sûre en ce moment. La première semaine de ce mois a vu plus de licenciements dans l’industrie que tout le mois de décembre, y compris la confirmation d’Amazon qu’il licencierait 18 000 employés. L’année dernière a été difficile pour les employés; Twitter, HP, Meta, Lyft, Snap, Robinhood et bien d’autres ont annoncé qu’ils réduisaient leurs effectifs.