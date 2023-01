Une étude révèle où se réfugier en cas d’explosion nucléaire : voici les meilleurs et les pires endroits

Grâce à une simulation de dynamique des fluides, deux scientifiques ont déterminé quels sont les meilleurs (et les pires) endroits pour s’abriter dans un bâtiment après une explosion atomique.

L’explosion nucléaire des États-Unis teste « Castle Romeo ». Crédit : wikipédia

Comme l’a expliqué à Netcost-security.fr le Dr Marco Casolino, directeur de recherche à l’Institut national de physique nucléaire (INFN) et vulgarisateur scientifique, si une bombe nucléaire de 50 mégatonnes – comme le tristement célèbre « Tsar » russe – explosait au centre de Nice , la zone à l’intérieur du Grande Raccordo Anulare serait complètement balayée, tandis que les dégâts causés par l’onde de choc s’étendraient jusqu’à Civitavecchia au nord et Latina au sud.Une catastrophe aux proportions apocalyptiques avec des millions de morts à cause de l’un des les armes de destruction massive les plus meurtrières nées de l’esprit humain.

Le fait de pouvoir survivre à l’explosion d’un missile balistique armé d’une tête nucléaire a évidemment beaucoup à voir avec la distance du site d’impact, mais pas seulement. Dans l’exemple ci-dessus, toute personne à l’intérieur de la rocade serait vaporisée (à moins qu’elle ne trouve un abri dans un abri antiatomique), tandis que pour celles qui se trouvent juste à l’extérieur de la zone de destruction maximale, il peut y avoir de l’espoir, mais doit se protéger de la bonne manière. Une nouvelle étude scientifique a déterminé exactement cela : quels endroits éviter et lesquels privilégier à l’intérieur d’un bâtiment dans la zone de « destruction modérée » suite à l’explosion d’une bombe atomique.

L’étude a été menée par deux scientifiques Ioannis W. Kokkinakis et Dimitris Drikakis de l’Université de Nicosie (Chypre), qui ont mené des simulations informatiques sophistiquées avec des modèles de dynamique des fluides pour déterminer les meilleurs et les pires endroits où chercher refuge dans un bâtiment. Il faut souligner que la recherche n’a pas évalué les conséquences (extrêmement graves) des radiations, mais s’est concentrée sur les ondes de choc et la vitesse de l’air suite à l’explosion atomique, si fortes qu’elles soulèvent les gens comme des feuilles au vent et causent de très graves – et potentiellement mortelles – blessures après une chute au sol ou un impact contre des murs et des objets.

Les scientifiques expliquent que la vitesse de l’air après l’onde de choc – définie comme un changement significatif de pression, de densité, de vitesse et d’autres paramètres d’un fluide – accélère encore plus fortement lorsqu’elle atteint l’intérieur d’un bâtiment. « Les ondes de choc supersoniques résultant de l’explosion subissent une expansion lorsqu’elles pénètrent dans une pièce par une ouverture entraînant des effets de canalisation », ont souligné les auteurs dans le résumé de l’étude. Dans la simulation, Kokkinakis et Drikakis ont calculé qu’à l’extérieur, les vitesses maximales de l’air dues à l’onde de choc sont de 46 et 73 mètres par seconde (m/s), respectivement, à 3 et 5 psi (livres par pouce carré) de surpression. , tandis que les vitesses maximales à l’intérieur d’un bâtiment atteignent respectivement 140 et 184 mètres m/s.

Cela indique que tous les endroits à l’intérieur du bâtiment (assez solides pour tenir debout) dans la zone de destruction modérée ne sont pas également sûrs. La simulation, basée sur l’explosion d’une bombe nucléaire de 750 kilotonnes lancée par un missile balistique intercontinental tel que le RS-28 Sarmat (Satan II), a en effet déterminé que dans les pires conditions, lorsque l’air traverse des espaces étroits et est réfléchie par les murs, l’onde de choc peut produire une force équivalente à 18 fois le poids d’une personne (forces g d’accélération différentes), qui serait projetée extrêmement violemment si elle était touchée par le flux d’air. Alors, que faire pour se protéger en cas d’impact imminent de missile nucléaire ?

Comme l’indique un communiqué du professeur Kokkinakis, les endroits critiques à éviter absolument sont les couloirs, les fenêtres et les portes, où le flux d’air s’accélère soudainement et submerge tout sur son passage. L’endroit idéal pour s’abriter est une pièce sans fenêtre ou en tout cas un mur suffisamment éloigné de tous les éléments les plus à risque. Même les coins d’un mur exposés à l’avant de l’explosion peuvent nous protéger du flux mortel de l’onde de choc. Dans le cas de la bombe atomique utilisée dans la simulation, l’onde de choc a un rayon calculé de 4,6 kilomètres et les gens ont quelques secondes pour trouver un abri à partir du moment de la détonation. On pourrait imaginer une situation où un message d’avertissement concernant une explosion nucléaire imminente arrive au téléphone (ou via les nouvelles) conseillant de chercher immédiatement refuge. Dans des moments comme celui-ci, personne ne saurait probablement quoi faire, alors les chercheurs ont voulu combler cette lacune. Après tout, nous vivons dans un contexte géopolitique international « explosif » et la menace nucléaire est beaucoup plus élevée que par le passé.

La vitesse maximale de l’air dans une pièce quelques secondes après le passage de l’onde de choc à travers la fenêtre. Crédit : I. Kokkinakis et D. Drikakis, Université de Nicosie, Chypre

Les chercheurs espèrent naturellement qu’il ne sera jamais nécessaire de mettre leurs conseils en pratique, mais il s’agit sans aucun doute d’informations utiles à connaître. Les auteurs de la recherche précisent qu’après une explosion nucléaire il y a bien sûr aussi à s’inquiéter des radiations, des risques d’incendies et de dommages aux conduites d’électricité et de gaz. Cette vidéo en réalité virtuelle montre ce qui se passe sur une plage après l’explosion d’une bombe atomique. Les détails de l’étude « Nuclear explosion impact on humans indoors » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Physics of Fluids.