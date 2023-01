Piranha Games annoncera un nouveau jeu solo MechWarrior cette année

Quelque chose à espérer : après avoir relancé la longue franchise MechWarrior, Piranha Games n’a pas l’intention de laisser la série retomber en sommeil. Le développeur travaille sur une autre entrée similaire à sa dernière version, MechWarrior 5. Soyez patient, cependant. Les détails sont rares et nous ne le verrons probablement pas avant un moment.

Cette semaine, le président de Piranha Games, Russ Bullock, a révélé qu’un autre jeu MechWarrior était en préparation. Le nouveau projet ressemblera plus au MechWarrior 5 solo qu’au MechWarrior Online multijoueur.

Bullock a confirmé le nouveau titre dans un épisode du podcast No Guts No Galaxy. Il a déclaré que le jeu serait une version autonome pour PC et consoles axée sur les modes solo et coopératif. Il s’appuiera sur la base technologique de MechWarrior 5, bien que Bullock n’ait pas précisé ce que cela indique.

Bien qu’il ait révélé le développement du nouveau jeu, Piranha ne l’annoncera pas encore officiellement. Bullock a suggéré que la société dévoilera le titre cette année, peut-être en septembre ou plus tard à l’automne.

La série de jeux de tir de simulation de combat mech a fait ses débuts en 1989 sous le nom de MechWarrior de Dynamix et Activision, un spin-off de la franchise de table BattleTech. L’IP a continué avec d’autres entrées d’Activision, Zipper Interactive et Microsoft avant d’entrer dans une pause de dix ans après MechWarrior4: Vengeance en 2002. Malheureusement, ces titres ne sont pas disponibles sur les vitrines numériques modernes. Ceux qui souhaitent revisiter ou enquêter sur l’histoire du jeu devront les télécharger à partir de sources non officielles et utiliser des mods pour les exécuter sur des systèmes d’exploitation modernes.

MechWarrior est revenu à Piranha Games avec le MechWarrior Online axé sur le PvP en ligne en 2013. En 2019, la société a publié MechWarrior 5: Mercenaries – la première entrée traditionnelle en 17 ans – exclusivement sur Epic Games Store avant de l’apporter à Steam deux ans plus tard.

Depuis lors, MechWarrior 5 a reçu trois packs d’extension, dont un quatrième – Rise of Rasalhague – arrivant le 26 janvier. L’extension coïncidera avec une mise à jour gratuite qui améliore l’IA et le hangar mech tout en ajoutant des améliorations de la qualité de vie. Rise of Rasalhague comprend un scénario de 12 missions, un nouveau châssis de mech et le mode de jeu « infiltration ».

La franchise BattleTech comprend également les jeux de stratégie au tour par tour Crescent Hawk’s Inception (1988) et Crescent Hawk’s Revenge (1990). Hairbrained Schemes a publié une nouvelle entrée au tour par tour simplement intitulée BattleTech en 2018.