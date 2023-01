Apple Maps ajoute un bouton pour vous emmener sur le site Web SpotHero pour obtenir des informations sur le stationnement

Apple Maps facilite un peu la recherche des options de stationnement à votre destination finale. La société s’associe à SpotHero, une plate-forme de stationnement tierce populaire, pour vous donner un aperçu de la disponibilité des places de stationnement aux points de repère aux États-Unis et au Canada… via une vue Web de base.

Pour accéder à la nouvelle intégration SpotHero, vous devrez trouver un point de repère relativement remarquable où il y a des parkings et des terrains à proximité. Ensuite, appuyez sur les points de suspension « Plus » et recherchez le bouton « Parking ». Ensuite, une vue Web s’ouvrira, vous montrant les options de stationnement à proximité.

Vous pouvez réserver et prépayer votre place de parking dans cette vue Web SpotHero. Vous pouvez également filtrer les options disponibles pour trouver des options de stationnement offrant des privilèges de voiturier, d’entrée et de sortie, un parking couvert, etc. La plupart des options de stationnement présentées dans SpotHero sont payantes, alors ne vous attendez pas à les utiliser pour trouver un parking gratuit.

Le vaste ensemble de données de SpotHero sur les détails, les photos et les avis sur les parkings est désormais disponible dans l’application Apple Maps sur iPhone et Mac, permettant aux utilisateurs de découvrir les meilleures options de stationnement dans plus de 8 000 emplacements en Amérique du Nord. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’adapter facilement les options de stationnement à leurs besoins en filtrant leurs recherches avec des variables telles que les places de stationnement couvertes, la recharge des véhicules électriques ou les places accessibles aux fauteuils roulants, entre autres options.

La fonctionnalité est maintenant disponible aux États-Unis et au Canada dans 8 000 emplacements. Apple Maps a proposé des informations de stationnement dans le passé via d’autres services tiers, mais cette intégration SpotHero est la dernière implémentation que nous ayons vue.

La prise de Netcost-security.fr

L’intégration ici laisse un peu à désirer. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Parking », vous êtes immédiatement redirigé vers une vue Web de base du site Web de SpotHero. Dans de nombreux cas, il serait probablement plus simple d’accéder au site Web SpotHero dans Safari ou d’utiliser l’application SpotHero elle-même.

Idéalement, Apple pourrait s’associer à une entreprise comme SpotHero ou ParkMobile pour offrir des informations de stationnement directement intégrées à l’application Maps elle-même. Par exemple, vous pouvez trouver des options de stationnement, prépayer une place avec Apple Pay, puis obtenir une navigation précise vers votre emplacement exact.

Quoi qu’il en soit, c’est un pas dans la bonne direction… même s’il ne s’agit que d’une vue Web glorifiée cachée derrière des points de suspension.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :