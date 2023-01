Lenovo dévoile le ThinkPhone de Motorola, un téléphone professionnel aux caractéristiques phares

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Au CES 2023, Lenovo a dévoilé un téléphone à vocation professionnelle conçu en partenariat avec sa filiale Motorola. Le Lenovo ThinkPhone de Motorola combine un hardware phare avec une multitude de fonctionnalités logicielles visant à renforcer la productivité.

Le Lenovo ThinkPhone dispose d’un écran OLED de 6,6 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 400 (402 ppi) et un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz. L’écran prend en charge le contenu HDR10+ et est protégé par une feuille de Corning Gorilla Glass Victus.

Sous le capot, il y a un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 légèrement obsolète, rejoint par 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go d’UFS 3.1. En termes de connectivité, le téléphone est compatible avec les réseaux 5G inférieurs à 6 GHz et le Wi-Fi 6E, tandis que son port USB-C prend en charge DisplayPort 1.4.

À l’arrière, le ThinkPhone dispose de trois appareils photo – un appareil photo principal de 50 mégapixels avec OIS, un ultra large de 13 mégapixels capable de macrophotographie et un capteur de profondeur. Il y a aussi une caméra frontale de 32 mégapixels avec autofocus.

Le tout est alimenté par une batterie de 5 000 mAh qui peut charger jusqu’à 68 W avec le chargeur inclus ou 15 W sans fil. Le téléphone bénéficie d’un indice d’entrée IP68 et a passé les tests MIL-STD-810H, ce qui indique qu’il devrait être quelque peu robuste.

Lenovo a ajouté un bouton personnalisable sur le côté gauche du téléphone, qui peut être programmé pour lancer rapidement une application ou effectuer une action, comme allumer la lampe de poche. Sa couleur rouge rappelle également le ThinkPad TrackPoint lancé par IBM en 1992.

Le ThinkPhone sera livré avec Android 13, Lenovo affirmant qu’il recevra trois ans de mises à jour de la version Android et quatre ans de mises à jour de sécurité. Le téléphone est livré avec l’application Moto Secure préinstallée, qui sert de hub pour les paramètres de sécurité et de confidentialité. Il permet aux administrateurs informatiques d’accéder à distance à des options telles que les paramètres d’écran de verrouillage et les alertes réseau.

Comme vous vous en doutez, la société a également inclus une variété de fonctionnalités logicielles axées sur la productivité. Un ThinkPhone peut se connecter automatiquement à un Thinkpad à proximité, permettant aux utilisateurs de partager rapidement du texte et des images d’un appareil à l’autre, les notifications téléphoniques s’affichant également sur l’ordinateur portable. De plus, vous pouvez utiliser le ThinkPhone comme webcam, similaire à la caméra de continuité d’Apple.

Le Lenovo ThinkPhone de Motorola commencera à être expédié « dans les mois à venir ». Malheureusement, il n’y a pas encore de mot sur les prix.