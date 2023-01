La science n’est plus aussi perturbatrice qu’elle l’était. Maintenant, nous devons comprendre pourquoi

Pourquoi c’est important : la science est-elle meilleure lorsqu’elle perturbe ou lorsqu’il n’y a que des améliorations progressives par rapport aux connaissances antérieures ? Le sujet a été analysé dans une étude récente, et il semble que les chercheurs aient passé ces dernières années à améliorer les choses plutôt qu’à essayer de tout révolutionner.

Selon une étude de Russell Funk, sociologue à l’Université du Minnesota à Minneapolis, les données suggèrent que le niveau de « perturbation » dans la recherche scientifique a considérablement diminué dans les années 2000 par rapport au dernier demi-siècle.

Funk et ses collègues se sont concentrés sur les données de citation tirées de 45 millions de manuscrits et de 3,9 millions de brevets qui ont été publiés entre 1976 et 2010. Si une étude était très perturbatrice, ont déclaré les auteurs, les recherches ultérieures seraient moins susceptibles de citer les références de l’étude, car elles ne feraient que citer l’étude elle-même.

Les chercheurs ont utilisé les données de citation pour calculer une nouvelle mesure de la perturbabilité, qu’ils ont nommée « indice CD », avec des valeurs allant de -1 (le travail le moins perturbateur) à 1 (le plus perturbateur). L’étude affirme que l’indice CD moyen a subi une forte baisse de plus de 90 % entre 1945 et 2010, et de plus de 78 % entre 1980 et 2010.

L’étude prend en compte les différences potentielles dans les pratiques de citation et d’autres facteurs existant entre les différents domaines de recherche et types de brevets, soulignant comment le déclin apparent de la perturbabilité semble impliquer tous les types de recherche et de travail scientifique.

L’étude a également pris en compte les verbes les plus couramment utilisés dans les manuscrits, révélant comment les mots qui évoquent la création ou la découverte fondamentale (« produire », « déterminer », etc.) étaient plus susceptibles d’être utilisés dans les années 1950 que dans les années 2010. Ces dernières années, les chercheurs ont préféré des mots mettant en évidence des progrès progressifs comme « améliorer » ou « améliorer ».

Des études antérieures suggéraient déjà que l’innovation scientifique avait ralenti au cours des dernières décennies, mais les nouveaux travaux de Funk et de ses collègues suivent une approche basée sur les données tout en examinant la tendance. Yian Yin, spécialiste des sciences sociales computationnelles à la Northwestern University à Evanston, dans l’Illinois, souligne que la perturbabilité n’est pas intrinsèquement bonne et que la science incrémentale n’est pas nécessairement mauvaise.

Yin cite la première observation directe des ondes gravitationnelles, une découverte historique qui était à la fois révolutionnaire et le produit de la science incrémentale. Idéalement, un progrès scientifique « sain » fournirait un mélange de recherche à la fois progressive et perturbatrice. John Walsh, spécialiste de la politique scientifique et technologique au Georgia Institute of Technology d’Atlanta, a déclaré que « dans un monde où nous nous soucions de la validité des résultats, il pourrait être bon d’avoir plus de réplication et de reproduction ».

Quant aux raisons de la baisse de l’indice perturbateur dans la recherche scientifique, l’étude n’offre pas encore de réponses définitives. Les explications potentielles incluent un nombre beaucoup plus important de chercheurs travaillant aujourd’hui par rapport aux années 1940, ou des équipes de recherche plus importantes qui sont plus courantes aujourd’hui et sont plus susceptibles de produire une science incrémentale que perturbatrice.