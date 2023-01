Roborock a un nouveau monstre contre la poussière (et souffle de l’air chaud)

Vous ne le savez peut-être pas, mais de l’autre côté de l’étang, dans la fun city de Las Vegas, se déroule en ce moment le CES 2023. Cet événement technologique réunit les principales marques du secteur pour présenter bon nombre des produits que nous verront au cours de l’année dans les stores, vous ne devriez donc pas être surpris de voir une augmentation du nombre d’annonces au cours de ces jours. Preuve en est l’actualité qui nous préoccupe désormais : le lancement de la nouvelle et puissante série Roborock 8, qui a renouvelé toute sa gamme pour nous présenter jusqu’à 4 modèles d’aspirateurs différents. Prenez note car ils ne sont pas gaspillés.

S8, S8+ et S8 Pro Ultra, les nouveaux robots de Roborock

Après les bons résultats que la série S7 a donnés à Roborock, il fallait s’attendre à ce que la marque asiatique parie bientôt sur le renouvellement de son équipement. Et c’est ce qu’il a fait dans la ville particulière de Las Vegas. La société a annoncé avoir déjà trois nouveaux robots aspirateurs prêts (les S8, S8+ et S8 Pro Ultra), qui ont une série de caractéristiques communes telles que, par exemple, une plus grande puissance d’aspiration, portant sa puissance maximale à 6 000 Pa. Ils apportent également une nouvelle brosse avec un double rouleau en caoutchouc (la soi-disant brosse DuoRoller) qui, dans le cas du modèle Pro Ultra, monte automatiquement jusqu’à 6 mm en mode récurage et lorsqu’elle revient à la base.

Toute la Série 8 est équipée de son excellent système de reconnaissance et d’évitement d’obstacles -sans aucun doute, l’une des qualités que nous avons le plus appréciées lorsque nous avons testé la Série 7-, mais dans le cas de la version Pro Ultra, elle a des ajouts Nettoyage intéressant caractéristiques, telles que deux modules de vibration pour un meilleur récurage et une nouvelle fonction de séchage à air chaud chargée d’empêcher la croissance de moisissures et d’odeurs sur le tampon de vadrouille.

Comme vous pouvez l’imaginer d’après les noms, le modèle S8 est celui qui n’est qu’un robot aspirateur ; le S8+ est livré avec une base d’évacuation de la poussière ; et le S8 Pro Ultra -sous ces lignes- apporte le kit « complet », c’est-à-dire une base pour l’évacuation de la poussière, le nettoyage et l’élimination de l’eau sale. Pour le reste, ce sont les mêmes (ils font même le même bruit), donc ce sera une question de goût, d’espace chez vous et/ou de budget.

Si vous songez déjà à l’essayer, sachez que tous les modèles seront disponibles à l’achat au premier semestre avec le S8 au prix de 699 euros ; le modèle S8+ à 899 euros et le S8 Pro Ultra à 1 499 euros.

Dyad Pro, le nouvel aspirateur à main sans fil pour sec et humide

En plus des robots susmentionnés, la société a également annoncé un aspirateur balai sans fil qui fonctionne à la fois humide et sec. De cette façon, il a une puissance d’aspiration de 17 000 Pa -élève la barre par rapport au modèle Dyad que nous connaissions déjà- et la capacité de frotter, en gérant intelligemment le débit d’eau pour un nettoyage plus efficace.

Il est accompagné d’une base dans laquelle ses rouleaux sont automatiquement nettoyés suivis d’un séchage automatique pour éviter les odeurs et les bactéries. Dans la zone de préhension supérieure, vous pouvez voir un écran couleur qui indique la batterie et la puissance de travail.

Avec un design moderne -bien qu’il semble un peu volumineux, nous devrons le voir en direct pour le savoir avec certitude-, c’est une solution assez intéressante et qui pourrait offrir de très bons résultats si elle copie le bon travail de ses frères.

Le Dyad Pro a également déjà une date et un prix pour sa sortie sur le marché : il sera disponible au premier semestre et son prix sera de 449 euros.