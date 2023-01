Les Samsung Odyssey de 2023 sont deux monstres de 57 et 49 pouces

S’il y a un fabricant déterminé à rendre les moniteurs PC énormes, ce n’est autre que Samsung. Et la raison en est que cette année, il a introduit non pas un, mais deux moniteurs indécents qui ne rentreraient pas sur les bureaux de la plupart des mortels ordinaires. Mais bon, s’il y a une chose qui définit les gamers et les amateurs de matériel extrême, c’est l’ostentation, donc pas trop mal.

Le moniteur ultra-large de 57 pouces

Cette année, nous avions déjà vu comment Samsung avait lancé l’Odyssey Ark, un moniteur de 55 pouces avec une résolution 4K qui était une bête incroyable. Eh bien, le fabricant n’en a pas assez et présente maintenant le nouvel Odyssey Neo G9, une version renouvelée du modèle de jeu classique de la marque qui est désormais livré avec une diagonale de 57 pouces avec un rayon de courbure de 1000R.

La technologie de panneau de cet équipement est mini LED, et sa principale caractéristique est qu’il parvient à atteindre une résolution de 7 680 x 2 160 pixels dans son format 32:9, ce qui en fait le premier double moniteur UHD au monde. C’est-à-dire que sa taille est similaire à celle d’avoir deux écrans de 28,5 pouces, cela indique que nous profiterions de deux écrans 4K dudit format, avec la particularité d’être un seul panneau que nous avons devant nous.

Il dispose d’un port DisplayPort 21 (le premier au monde), et au niveau de l’image il propose du HDR 1000 et une finition mate sur la dalle pour éviter les reflets.

Le 49 pouces maintenant avec OLED

Jusqu’à présent, le plus grand moniteur ultra-large de Samsung était le modèle 49 pouces, mais avec le lancement de la version 57 pouces, il a été détrôné. Cependant, cela n’a pas empêché le 49 pouces de continuer à être intéressant, puisque cette fois le moniteur passe de la technologie des panneaux à l’offre OLED.

Le nouvel Odyssey OLED G9 continue d’avoir un format 32:9 avec un rayon de courbure de 1800R, cependant, il offre désormais la qualité d’image de la dalle OLED, avec un contraste dynamique de 1 000 000:1 et une palette de couleurs RVB avec des noirs absolus sans filtres de couleur. Le taux de rafraîchissement offert par cet écran est de 240 Hz (120 Hz sur le modèle QLED de l’année précédente) et dispose désormais de fonctionnalités intelligentes telles que les applications Prime Video, Netflix, YouTube et l’accès aux services cloud tels que Xbox Game Pass et NVIDIA GeForce Now via le Panneau Samsung Gaming Hub.

Combien ils coûtent?

Pour le moment, Samsung n’est pas entré dans les détails, puisqu’il s’agit d’une annonce de prix au CES de Las Vegas, cependant, ne les attendez pas pour moins de 2000 euros, car c’est généralement le prix traditionnel de ces géants avec beaucoup de détails.