2024 : la tempête parfaite entre Windows 12, ARM et Surface

Windows 11 est sorti il ​​y a un peu plus d’un an et on parle déjà de Windows 12. Depuis que Microsoft a annoncé qu’il sortirait une nouvelle version de Windows tous les 3 ans, on essaie de savoir ce que le géant de Redmond a en réserve. esprit pour 2024. Et la vérité est que tout pointe dans une direction : une tempête parfaite entre Windows, ARM et Surface.

Windows 12 : Microsoft se penche à nouveau sur les logiciels

Allons-y par parties. Le peu que l’on sait sur Windows 12, pour le moment, c’est ce qui a récemment été « fuité » par Zac Bowden et que nous avons reproduit dans cet article. Un système d’exploitation modulable, avec des interfaces différentes selon le type d’appareil utilisé, avec de meilleures performances, une version particulièrement allégée pour concurrencer les Chromebook, etc.

Nous savons que Microsoft apporte d’énormes changements au noyau Windows. Une nouvelle structure de couches permettra une plus grande modularité et fera de Windows 12 « plusieurs Windows en un ».

On peut enfin avoir une interface tactile totalement confortable et adaptée à nos besoins quand on utilise notre Surface comme tablette et, en même temps, une interface de bureau classique quand on connecte le clavier.

Dans le même temps, nous savons que nous aurons très probablement des puces ARM très puissantes sous la marque Qualcomm Oryon avec la technologie Nuvia. Ces puces concurrenceraient (enfin) celles d’Apple et marqueraient un avant et un après dans Windows. Les portes seraient ouvertes pour avoir des équipements avec une autonomie de batterie plus longue, plus silencieux et plus économes en énergie.

Cependant, un système d’exploitation et d’excellentes puces sont de peu d’utilité s’il n’y a pas de matériel capable d’exploiter ses possibilités. C’est là que Surface entre en scène. Microsoft est clair que 2024 est l’année et ne veut pas la gâcher.

Surface devra montrer la voie

Les formats existants tels que le Surface Go ou le Surface Pro profiteraient grandement des avantages présumés de Windows 12 et des nouveaux processeurs ARM. Mais… et si nous vous disions qu’il pourrait y avoir un nouveau facteur de forme ?

La Surface Neo a été présentée en octobre 2019 et tous les regards se sont posés dessus. Le nouveau système d’exploitation aujourd’hui déjà annulé (Windows 10X), les deux écrans, le petit clavier physique intégré… C’était un appareil spécial, unique, différent. Si spécial que Microsoft a fini par considérer que cela ne fonctionnerait pas et a finalement abandonné l’idée.

Cependant, qu’est-ce qui empêche désormais le retour de la Surface Neo ? Windows 12 et sa modularité présumée pourraient offrir une coque adaptable à un double écran, les processeurs ARM de Qualcomm offriraient une grande autonomie et les limitations de Windows 10X (qui ne faisait pas tourner les applications Win32 traditionnelles) ne seraient plus un frein.

Nous pensons que Microsoft utilisera Surface comme il l’a fait à d’autres occasions : pour montrer la voie aux autres fabricants. Non seulement avec Surface Neo, mais en pariant définitivement sur les processeurs ARM dans d’autres gammes et même en publiant une nouvelle version du Surface Laptop SE avec la version plus que probable « légère » de Windows 12.

En conclusion, tout indique un 2024 très important dans l’univers Windows. Une grande partie de son succès dépendra de ce que Microsoft sera en mesure de présenter cette année-là dans les années à venir. Ils ont une chance de prouver qu’ils sont toujours l’un des plus grands du monde du logiciel et qu’ils peuvent rivaliser avec n’importe qui. L’obtiendront-ils ?