Des chercheurs identifient des exoplanètes jumelles qui pourraient être les premiers mondes aquatiques

Vue d’ensemble : les chercheurs intéressés par une paire d’exoplanètes découvertes à l’origine il y a huit ans pensent maintenant que les corps célestes pourraient être des mondes aquatiques. Les planètes en question, Kepler-138c et d, orbitent autour d’une étoile naine rouge à environ 218 années-lumière de la Terre dans une constellation connue sous le nom de Lyra. Ils ont été détectés pour la première fois par le télescope spatial Kepler de la NASA avec une troisième planète, Kepler-138b, en 2014.

Des chercheurs de l’Université de Montréal ont décidé de réobserver le système planétaire à l’aide des télescopes spatiaux Hubble et Spitzer quelques années plus tard dans l’espoir d’en savoir plus sur eux. Le pari semble réussi.

Bien que l’équipe n’ait pas directement détecté la présence d’eau sur les mondes éloignés, d’autres preuves indiquent cette probabilité.

Les planètes c et d ont plus de trois fois le volume de notre propre planète mais leur masse n’est que deux fois plus grande, ce qui rend leurs densités bien inférieures à celle de la Terre. Cela suggère que jusqu’à la moitié du volume des planètes est probablement composée de matériaux plus légers que la roche mais plus lourds que des gaz comme l’hélium ou l’hydrogène. Cela laisse l’eau comme un candidat très réel.

« Imaginez des versions plus grandes d’Europe ou d’Encelade, les lunes riches en eau en orbite autour de Jupiter et de Saturne, mais rapprochées beaucoup plus de leur étoile », a déclaré la doctorante Caroline Piaulet de l’Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes (iREx) de l’Université de Montréal, qui dirigeait l’équipe.

En raison de leur proximité avec leur étoile hôte, les planètes grillées ont probablement une atmosphère dense faite de vapeur, mais de l’eau liquide pourrait être trouvée sous la couverture de vapeur. Une pression élevée peut également entraîner la présence d’eau dans une phase appelée fluide supercritique.

« Alors que nos instruments et techniques deviennent suffisamment sensibles pour trouver et étudier des planètes plus éloignées de leurs étoiles, nous pourrions commencer à trouver beaucoup plus de mondes aquatiques comme Kepler-138 c et d », a déclaré Björn Benneke, un autre membre de l’équipe de recherche.

L’équipe a également été surprise d’apprendre que les planètes c et d ont presque la même taille. On croyait auparavant qu’ils étaient très différents.

L’étude du groupe sur le sujet, « Evidence for the volatile-rich composition of a 1.5-Earth-radius planet », a été publiée dans la revue Nature Astronomy. Avec un peu de chance, peut-être qu’une future observation avec le télescope spatial James Webb pourrait en révéler encore plus sur ces mondes aquatiques potentiels.