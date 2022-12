The Last of Us Part I obtient la date de lancement de mars 2023 sur PC

Quelque chose à attendre: The Last of Us Part 1 a enfin une date de lancement définitive pour PC. Faith Ries, responsable des communications associée pour le développeur Naughty Dog, a déclaré dans un récent article sur le blog officiel PlayStation que le jeu très attendu arrivera sur Epic Games Store et Steam le 3 mars 2023.

Le jeu est déjà répertorié dans chaque magasin où vous pouvez le pré-acheter pour 59,99 $. Ceux qui le feront recevront quelques objets dans le jeu, y compris des suppléments bonus pour augmenter les attributs tels que la santé maximale, la vitesse de fabrication, le balancement des armes, la distance du mode d’écoute et la vitesse de guérison, ainsi que des versions supplémentaires pour améliorer les armes et fabriquer des étuis sur votre banc de travail. .

The Last of Us Part 1 a atterri exclusivement sur la PlayStation 5 le 2 septembre 2022 et a actuellement un score Metacritic de 88 avec un score utilisateur de 6,2. Un remake de l’original de 2013, il offre un gameplay amélioré ainsi que des améliorations graphiques, une IA améliorée pour les personnages et les ennemis, plus de fonctionnalités d’accessibilité, de meilleures options audio et plus encore.

En parlant de cela, The Last of Us Part 1 a été nominé pour le prix de l’innovation en matière d’accessibilité aux Game Awards hier soir, mais God of War: Ragnarok a fini par remporter le trophée.

Naughty Dog a également sorti une nouvelle bande-annonce de pré-achat lors des Game Awards. Le teaser de 35 secondes n’est pas trop révélateur, mais vaut certainement le coup d’œil si vous envisagez de prendre le jeu pour PC ou si vous souhaitez comparer son apparence avec la version PS5.

Le directeur du jeu The Last of Us Part I, Matthew Gallant, a déclaré que le développement pour PC leur avait permis d’ouvrir le jeu de nouvelles manières, ajoutant qu’ils avaient beaucoup appris du développement d’Uncharted: Legacy of Thieves Collection pour PC plus tôt cette année.

Ries a déclaré que Naughty Dog aurait plus à partager sur les caractéristiques et les fonctionnalités du jeu à l’approche du lancement.

Prévoyez-vous de choisir celui-ci pour PC, et aimeriez-vous voir Naughty Dog revenir en arrière et apporter les jeux précédents de la série sur PC ?