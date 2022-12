Sofa pour iOS ajoute des listes partagées, des widgets d’écran de verrouillage et plus encore à l’application d’organisateur multimédia

Sofa pour iPhone et iPad est une belle application qui offre un emplacement unique pour organiser tous les films, la télévision, la musique, les livres, les podcasts, les applications et les jeux que vous souhaitez consulter. Avec une mise à jour majeure, Sofa propose désormais des listes partagées (en version bêta), des widgets d’écran de verrouillage, une prise en charge des raccourcis, etc.

Sofa 3.4 est maintenant disponible et comprend un certain nombre de fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs. Cela inclut le partage de listes avec d’autres personnes, la création de raccourcis pratiques, l’affichage de Sofa sur votre écran de verrouillage, la consultation de fournisseurs de films et d’émissions de télévision, etc.

Nouvelles fonctionnalités de Sofa 3.4

Listes partagées (en version bêta, disponible pour tous)

Socket en charge des raccourcis (nécessite iOS 16)

Verrouiller les widgets de l’écran (nécessite iOS 16)

Fournisseurs de films et d’émissions de télévision

Amélioration du flux de création de listes et de groupes

Comme je l’ai écrit lors de l’test de Sofa l’année dernière, je vous recommande fortement de consulter l’application. C’est un téléchargement gratuit avec d’excellentes fonctionnalités, une belle interface utilisateur et aucune publicité.

Si vous l’appréciez, vous pouvez soutenir le développeur avec Super Sofa qui déverrouille toutes les fonctionnalités avancées. Cela coûte 3,99 $/mois, 35,99 $/an, ou vient avec une option d’abonnement familial à 5,99 $/mois.

Notes de version complètes

Hey gang, j’ai une GROSSE mise à jour pour vous aujourd’hui ! Je voulais ajouter certaines de ces fonctionnalités à Sofa depuis LONGTEMPS et je suis ravi de pouvoir enfin vous les proposer.

**QUOI DE NEUF**

LISTES PARTAGÉES (BÊTA)

Partagez et collaborez sur des listes avec vos amis et votre famille ! Appuyez sur l’icône de partage en haut à droite d’une liste. Cela vous permettra de partager la liste avec vos amis et votre famille qui ont des appareils Apple et des comptes iCloud. Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta et doit être utilisée avec prudence. Vous pouvez rencontrer des retards, des ratés et d’autres problèmes étranges.



Pendant la période bêta, j’apprécierais grandement tout commentaire lorsque vous rencontrez des problèmes.

SUPPORT DES RACCOURCIS POUR iOS 16

Utilisez des raccourcis pour accéder aux données de votre canapé afin d’alimenter des flux de travail amusants et amusants.

WIDGETS D’ÉCRAN DE VERROUILLAGE POUR iOS 16

Ajoutez des widgets d’écran de verrouillage pour vos listes de favoris et The Shelf.

REGARDEZ LES FOURNISSEURS DE FILMS ET D’ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION

Lors de la visualisation des détails d’un film ou d’une émission de télévision, Sofa affichera désormais les fournisseurs sur lesquels le film ou l’émission peut être regardé.

******

**AMÉLIORATIONS**

• Meilleur flux de travail pour créer des listes et des groupes

******

** CORRECTIFS DE BUGS **

• CORRIGÉ : Crash lors de l’ouverture d’une page de détail d’album de musique

• CORRIGÉ : plantage lors de la mise à jour du titre d’une liste

• CORRIGÉ : problème lors de l’affichage du prix correct pour le prix à vie du Super Sofa

******

Comme toujours, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, problèmes et suggestions. Je suis toujours heureux d’avoir de vos nouvelles : [email protected]

– Shawn

