L’application Documents pour iOS bénéficie d’un tout nouveau menu d’action qui s’adapte dynamiquement en fonction des types de fichiers

La populaire application iOS Documents de Readdle a reçu une mise à jour précieuse aujourd’hui. La principale nouvelle fonctionnalité est un menu d’action remanié qui rend plus transparent que jamais l’organisation, la copie/déplacement, le renommage et la modification de vos différents fichiers en modifiant dynamiquement les boutons en fonction du type de fichier que vous consultez.

Readdle a lancé Documents 8.3 sur l’App Store aujourd’hui et a partagé plus de détails dans un article de blog :

Il y a quelques années, dans le but d’apporter un peu de structure et de simplicité à ce monde chaotique, nous avons créé Documents – la Super App pour l’action sur les fichiers. Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter sa dernière mise à jour, qui comprend : Un tout nouveau menu d’action qui accélère vos flux de travail en suggérant des actions pertinentes pour les fichiers sur lesquels vous travaillez.

qui accélère vos flux de travail en suggérant des actions pertinentes pour les fichiers sur lesquels vous travaillez. Une extension Documents remaniée qui fonctionne directement dans la feuille de partage et propose des actions contextuelles adaptées au fichier que vous venez de copier ou d’enregistrer dans Documents.

qui fonctionne directement dans la feuille de partage et propose des actions contextuelles adaptées au fichier que vous venez de copier ou d’enregistrer dans Documents. Améliorations générales à la conception et quelques corrections de bugs.

L’objectif du nouveau menu Action est de fournir « une liste d’actions adaptées au format de fichier spécifique avec lequel vous travaillez, afin que vous n’ayez que les actions les plus pertinentes à portée de main ».

Une autre fonctionnalité pratique est que le bouton « Enregistrer dans les documents » est désormais une extension Apple disponible dans la feuille de partage de n’importe quelle application.

Documents est téléchargeable gratuitement sur l’App Store avec l’abonnement Plus à partir de 9,99 $ pour obtenir toutes les fonctionnalités avancées de l’application.

Découvrez plus d’informations sur la nouvelle mise à jour dans la vidéo ci-dessous et le billet de blog complet de Readdle.

Notes de version complètes de Documents 8.3 :

Accélérez votre flux de travail avec de nouvelles actions et extensions dans les documents !

*** Nouveau menu d’actions ***

Auparavant, il s’agissait d’une liste unifiée de fonctionnalités qui vous aidaient à organiser des éléments tels que copier/déplacer, renommer ou archiver. Désormais, ce menu contient une liste d’actions adaptées à un format de fichier spécifique, vous n’avez donc que les fonctionnalités les plus pertinentes à portée de main :

– Images. Affichez et annotez des photos et des images, ou convertissez-les en PDF.

–PDF. Signez, modifiez, annotez et fusionnez des PDF.

– Musique et vidéo. Allez au-delà de la simple lecture de fichiers musicaux et vidéo et utilisez Documents pour convertir la vidéo en mp3 et modifier les métadonnées. Directement depuis le menu d’action.

*** Accéder aux fonctionnalités de Documents à partir d’autres applications ***

Lorsqu’il s’agit de déplacer des fichiers d’un endroit à un autre, nous appuyons sur l’icône de partage et sélectionnons la destination suivante. C’est ce qu’on appelle une extension. La dernière version de l’extension Documents vous permet non seulement de copier un fichier, mais offre également une liste de fonctionnalités adaptées à un format de fichier spécifique. Vous pouvez les activer directement depuis l’extension. Extrayez un MP3 d’une vidéo, modifiez un PDF ou lisez une piste – tous ces outils Documents et des centaines d’autres sont à portée de main dans n’importe quelle application iOS. Et au fait, aucune configuration supplémentaire n’est requise. Cela fonctionne hors de la boîte.

Mettez à jour les documents maintenant et faites-nous savoir ce que vous en pensez à [email protected]

Merci d’utiliser Documents et restez à l’écoute pour d’autres nouvelles passionnantes !

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :