Enfin! Dead Island 2 montre son visage aujourd’hui dans sa propre conférence : le temps et comment voir

Il a été officiellement annoncé en 2014, il devait sortir en 2015 et plus de sept ans plus tard, nous y sommes. On ne compte plus ses retards (un autre a été confirmé il y a quelques semaines) et la liste des studios qui ont repris puis abandonné le projet est plus longue qu’une écharpe de girafe. Le développement de Dead Island 2 est déjà un mort-vivant en soi. Un mème récurrent de l’industrie. Une belle métaphore pour les zombies qui peuplent le jeu. Et malgré tout, on le veut toujours. Victoire et foi. Surtout depuis quelques temps maintenant. Parce qu’il semble que maintenant il est sérieux. En novembre dernier, nous avons pu l’essayer pour la première fois (ne manquez pas nos premières impressions) et aujourd’hui, 6 décembre, sa présentation publique aura lieu.

Deep Silver accueillera Dead Island 2 Shocase – Another Day In HELL-A ce soir, un événement qui sera diffusé dans le monde entier, présentant de toutes nouvelles informations et séquences de gameplay. Tout est à voir de quoi il s’agit avant son lancement, prévu le 28 avril 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. De plus, pendant le streaming, la société projettera également un film d’action en direct se déroulant dans le monde de Dead Island. Une cassette dont, soit dit en passant, a déjà offert un aperçu :

Dead Island 2 Showcase : date, heure et comment regarder

La conférence Dead Island 2 – Another Day In HELL-A aura lieu aujourd’hui, mardi 6 décembre, et débutera à 21h00 (heure locale française). À partir de ce moment, il peut être vu en direct depuis la chaîne Deep Silver sur Twitch. Dans le reste du monde, votre emploi du temps sera le suivant :

France () : à 21h00

France (îles Canaries) : à 20h00

Argentine : à 16h00

Bolivie : à 15h00

Brésil : à 18h00

Chili : à 15h00

Colombie : à 14h00

Costa Rica : à 13h00

Cuba : à 15h00

Equateur : à 14h00

El Salvador : à 13h00

États-Unis (Washington DC) : à 15h00

États-Unis (PT): à 12h00

Guatemala : à 13h00

Honduras : à 13h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 13h00

Panama : à 12h00

Paraguay : à 15h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 15h00

République Dominicaine : à 15h00

Uruguay : à 16h00

Venezuela : à 15h00

Nous vous verrons en streaming ce soir et, si vous le manquez, rappelez-vous que peu de temps après, vous aurez les nouvelles correspondantes sur Netcost-Security avec toutes les nouvelles annoncées.