Nous savons maintenant quand les chiens sont devenus les amis de l’homme (plus tôt que nous ne le pensions)

Le plus vieil os de chien jamais trouvé a été trouvé dans une grotte espagnole : il a 17 000 ans. La domestication a donc commencé plus tôt que prévu.

La domestication du chien a eu lieu plus tôt que prévu, il y a au moins 17 000 ans. C’est ce qu’ont déterminé des scientifiques espagnols après avoir mené des analyses génétiques, morphologiques et radiométriques sur l’humérus d’un canidé récupéré en 1985 dans la grotte d’Erralla, au Pays basque (Espagne), lors d’une fouille menée par le professeur Jesus Altuna. Les analyses ont confirmé que l’os appartient à un chien (Canis familiaris) et non à un loup, elle remonte d’ailleurs à une période comprise entre 17 410 et 17 096 ans, au Magdalénien du Paléolithique supérieur. Cela en fait le plus ancien os de chien jamais identifié, et sa lignée remonte au dernier maximum glaciaire, qui s’est produit il y a 22 000 ans.

Pour déterminer que la domestication du chien du loup a commencé plus tôt que nous le pensions, une équipe de recherche dirigée par des scientifiques de l’Université du Pays basque (UPV/EHU), qui a collaboré étroitement avec des collègues d’Arkaios Research – Laboratoire d’Archéozoologie et de l’Académie des Sciences, Arts et Lettres de Donostia – San Sebastián. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Conception de la Rúa, professeur à la Faculté des sciences et technologies – Département de génétique, d’anthropologie physique et de physiologie animale de l’université basque, sont parvenus à leurs conclusions après avoir soumis le spécimen osseux – un humérus – à des analyses génétiques du gène du cytochrome b et de l’haplogroupe de l’ADN mitochondrial, ainsi que des investigations morphométriques et des datations au radiocarbone. Comme précisé, les tests ont révélé que le chien domestique trouvé à Erralla vivait il y a environ 17 000 ans.

Le plus ancien humérus de chien jamais découvert, vu sous différents angles. Crédit : Journal of Archaeological Science : Rapports

Cette datation fait de l’humérus le plus ancien os de chien de tous les temps, surpassant les précédents primates des autres chiens domestiques magdaléniens trouvés en France et en Allemagne, datés entre 15 000 et 14 000 ans et entre 14 000 et 13 000 ans (le plus daté à ce jour). Le spécimen d’Erralla est probablement l’un des premiers chiens domestiqués en Europe et peut-être dans le monde entier. « Ces découvertes soulèvent la possibilité que la domestication du loup se soit produite plus tôt que prévu jusqu’à présent, du moins en Europe occidentale, où l’interaction des chasseurs-cueilleurs paléolithiques avec des espèces sauvages, telles que le loup, a pu être favorisée dans les zones de refuge glaciaire (comme le franco-cantabrique) en cette période de crise climatique », a déclaré le professeur de la Rúa dans un communiqué.

La domestication du chien est un sujet très débattu dans la communauté scientifique et, en principe, on pense que ce processus aurait pu se produire il y a entre 15 000 et 10 000 ans, dans différentes régions et même à différentes périodes, bien que l’étude « Ancient European les génomes de chiens révèlent une continuité depuis le début du néolithique » supposons jusqu’à il y a 40 000 ans. Le processus se serait produit grâce à l’affection des loups pour les premiers établissements humains, autour desquels ils gravitaient (très probablement) pour obtenir des restes de nourriture. La domestication aurait été favorisée par deux mutations dans un gène, selon une étude récente. Le détail de la recherche « Le chien domestique qui vivait il y a ∼17 000 ans sur le site du Magdalénien inférieur d’Erralla (Pays basque) : une analyse radiométrique et génétique » a été publié dans la revue scientifique spécialisée Journal of Archaeological Science : Reports.