Des skieurs déclenchent accidentellement la détection de collision de l’iPhone 14, le répartiteur dit de laisser la fonction activée

Peu de temps après le lancement de l’iPhone 14 cet automne, la nouvelle fonctionnalité de détection de collision s’est avérée être déclenchée involontairement par des montagnes russes dans certains cas. Maintenant que les sports d’hiver se multiplient dans l’hémisphère nord, il s’avère que le ski peut également déclencher des faux positifs.

Pour rappel, Crash Detection est une nouvelle fonctionnalité de sécurité précieuse fournie avec la gamme iPhone 14 et les nouvelles Apple Watch Ultra, Series 8 et SE 2. Mais même si Apple utilise un tout nouveau matériel, un algorithme avancé et plus d’un millions d’heures de données sur les accidents, les faux positifs sont toujours possibles.

Apple a même publié aujourd’hui une mise à jour qui devrait aider à détecter les collisions accidentelles. Cependant, la plupart des utilisateurs n’ont pas encore installé cette mise à jour.

Comme l’a rapporté KSL via MacRumors, les cyclistes de Park City, dans l’Utah, ont déclenché sans le savoir Crash Detection en faisant du ski et du snowboard.

La superviseure du centre de répartition du comté de Summit, Suzie Butterfield, a déclaré qu’elle voyait «trois à cinq des appels d’urgence de la technologie Apple par jour. Elle a dit qu’aucun des appels qu’elle a pris n’a été activé exprès.

Elle a ajouté que les propriétaires d’iPhone ou d’Apple Watch n’ont généralement « aucune idée qu’ils nous ont même appelés ».

Notamment, Butterfield considère la détection de crash d’Apple – même avec les faux positifs – comme un outil utile et recommande aux utilisateurs de la laisser activée.

« Nous ne voulons pas que vous désactiviez la fonctionnalité », a déclaré Butterfield. « Nous préférerions que vous soyez en sécurité. Cela ne nous dérange pas de prendre cet appel parce que si quelque chose s’est vraiment produit, nous voulons pouvoir vous joindre.

MacRumors a également remarqué que des rapports de ski déclenchant accidentellement Crash Detection ont été mentionnés sur Reddit.

Je vais bientôt dévaler les pistes donc je ferai un retour si la mise à jour iOS 16.1.2 semble corriger les faux positifs de Crash Detection sur la montagne 😁⛷️.

