Rolls-Royce présente un moteur à réaction à hydrogène

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Rolls-Royce est devenu le premier à faire la démonstration d’un moteur d’avion à hydrogène dans ce qui marque une nouvelle étape importante dans l’aviation. Rolls-Royce Holdings plc et la compagnie aérienne partenaire easyJet ont effectué l’essai au sol sur un moteur d’avion régional Rolls-Royce AE 2100-A converti au MoD Boscombe Down, un site d’essai militaire au Royaume-Uni.

L’hydrogène utilisé pour le test a été généré à partir de l’énergie éolienne et marémotrice des îles Orcades en Écosse et a été fourni par l’EMEC (Centre européen de l’énergie marine).

Rolls-Royce s’est associé à easyJet en juillet pour développer la technologie des moteurs à combustion à hydrogène pour les avions. À l’époque, le duo avait déclaré qu’il espérait mettre des engins à hydrogène dans les airs d’ici le milieu des années 2030 et atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050.

Le secrétaire d’État aux affaires, à l’énergie et à la stratégie industrielle, Grant Shapps, a déclaré que le Royaume-Uni dirigeait la transition mondiale vers un vol sans culpabilité, notant que le test est une démonstration passionnante de la façon dont l’innovation peut transformer la façon dont nous vivons nos vies. C’est « un excellent exemple de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour rendre l’aviation plus propre tout en créant des emplois à travers le pays », a ajouté Shapps.

Dans le même ordre d’idées, Airbus a récemment annoncé qu’il développait un moteur à pile à combustible à hydrogène. La société a déclaré avoir identifié l’hydrogène comme l’une des alternatives les plus prometteuses pour propulser un avion à zéro émission, car il n’émet pas de dioxyde de carbone lorsqu’il est généré à partir d’énergie renouvelable.

Airbus a annoncé qu’il commencerait les essais au sol et en vol de l’architecture du moteur à pile à combustible vers le milieu de la décennie en utilisant l’A380 MSN 1, qui sera modifié pour transporter des réservoirs d’hydrogène liquide et leurs systèmes de distribution associés. Airbus considère l’hydrogène comme une solution potentielle pour les avions zéro émission qu’il prévoit de mettre en service d’ici 2035.

Tout le monde n’est pas si prompt à sauter dans le train de l’hydrogène. Plus tôt cette année, Boeing a déclaré que l’utilisation de l’hydrogène à bord d’un avion commercial présentait un certain nombre de défis importants en matière d’ingénierie et de durabilité. Étant donné que l’hydrogène n’est pas très dense en énergie en volume, la plupart des avions à hydrogène devront être plus gros et utiliser plus d’énergie par passager-mile par rapport à un avion à réaction, a déclaré la société.

Rolls-Royce et son partenaire prévoient des tests supplémentaires qui conduiront éventuellement à un test au sol à grande échelle d’un moteur à réaction Rolls-Royce Pearl 15.