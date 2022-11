La nouvelle liseuse Kindle Scribe se double d’un appareil de socket de notes

Par PCMag le 30 novembre 2022



80

L’Amazon Kindle Scribe est un excellent lecteur de livres électroniques à grand écran et un appareil de socket de notes, mais ne le confondez pas avec un bloc-notes.

De The Verge le 30 novembre 2022



60

Pour la plupart des gens, le Kindle Scribe est probablement le choix le plus simple s’ils recherchent un simple appareil de socket de notes ou un grand lecteur électronique. Cela fonctionne et il y a beaucoup de place pour l’amélioration du logiciel. Les propres dirigeants d’Amazon m’ont dit que l’entreprise prévoyait de déployer plus de mises à jour. Mais pour le moment, le Scribe en fait juste assez pour suivre la concurrence, et pas un peu plus.

Par DigitalTrends le 30 novembre 2022



90

L’Amazon Kindle Scribe n’est pas pour tout le monde. Mais si vous voulez un seul gadget pour lire et écrire sur un bel écran e-ink, c’est à peu près aussi bon que possible.

Par Engadget le 30 novembre 2022



85

Les artistes, les concepteurs et les preneurs de notes sérieux voudront probablement chercher ailleurs une solution de dessin et d’annotation plus sophistiquée – l’iPad et l’Apple Pencil pourraient être votre meilleur pari. Mais en tant que combo d’un lecteur électronique qui peut également servir de bloc-notes numérique de base, le Kindle Scribe est étonnamment satisfaisant.

Par cnet le 30 novembre 2022



83

La taille et le poids du Scribe en font un fardeau à transporter, surtout si l’on considère que le Kindle de base plus petit peut tenir dans une poche de manteau. Mais dans l’ensemble, le Scribe trouve un très bon équilibre entre une liseuse grand format et une tablette de socket de notes E Ink. Les gens auront probablement des arguties sur le prix élevé du Scribe et la robustesse de ses capacités de balisage et de socket de notes, mais je m’attends à voir l’appareil s’améliorer dans les mois à venir.

Par TechCrunch le 30 novembre 2022



C’est excitant de voir le Kindle prendre une toute nouvelle dimension après toutes ces années, mais pour la majorité des utilisateurs, la prime de prix par rapport au reste de la gamme n’est probablement pas proportionnelle à la valeur ajoutée. C’est également 40 $ de plus que le prix de départ du reMarkable 2 – bien que vous n’ayez pas souscrit à un abonnement mensuel ici, et que vous bénéficiez également de nombreuses fonctionnalités existantes de l’écosystème Kindle.