Ce site Web vous permet de trouver des moments spécifiques d’événements Apple simplement en recherchant des mots clés

Certaines personnes aiment certainement regarder et revoir les événements spéciaux d’Apple pour différentes raisons. Et surtout pour ceux d’entre nous qui sont journalistes et blogueurs, qui ont parfois besoin de revoir ces événements, trouver le moment exact où quelque chose s’est passé lors d’un discours n’est pas une tâche facile. Heureusement, un groupe de développeurs a créé un site Web qui vous permet de trouver des moments spécifiques d’événements Apple simplement en recherchant des mots-clés.

Context est une plate-forme basée sur l’IA pour trouver des événements Apple en recherchant des mots-clés

Le site Web fait en fait partie de Context, une plate-forme de recherche basée sur l’IA qui « peut trouver n’importe quel moment que vous recherchez dans de vastes collections de contenu audio et vidéo ». Selon les développeurs, la plate-forme en est encore à ses débuts de développement, mais ils ont des plans ambitieux pour « révolutionner la façon dont les gens découvrent, organisent et partagent du contenu de longue durée ».

Et pour mettre toute cette technologie à l’épreuve, ils utilisent désormais rien de moins qu’un vaste catalogue de keynotes Apple, qui comprend des présentations remontant à 1983.

L’utilisation du site Web est assez simple. Tout ce que vous avez à faire est de taper le mot que vous voulez, et la plateforme vous montre chaque fois que ce mot a été mentionné lors d’un événement Apple. Mais plus que cela, puisque la plate-forme est basée sur des vidéos YouTube, vous pouvez cliquer sur les résultats pour regarder ce moment précis.

Une autre fonctionnalité intéressante offerte par la plate-forme est une transcription de la vidéo, il est donc facile d’obtenir des citations de l’événement à ajouter aux articles ou aux publications sur les réseaux sociaux. Sur Reddit, l’un des développeurs derrière Context a répondu à un utilisateur en disant qu’il était ouvert aux commentaires et que nous pourrions bientôt voir une option pour créer un lien vers les résultats.

En plus des événements Apple, les utilisateurs peuvent également rechercher des mots-clés dans les vidéos de TED Talks, MKBHD et d’autres émissions populaires. Si vous voulez essayer la plateforme, rendez-vous simplement sur le site Web de Context ici.

