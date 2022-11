Library of Obsolete Sounds conserve des enregistrements d’anciennes technologies

En bref : si vous avez toujours voulu vous rappeler (ou apprendre, pour les plus jeunes) à quoi ressemblait un baladeur Sony, un appareil photo Polaroid ou un modem 56K, Cities and Memory a lancé un site Web contenant des enregistrements de ceux-ci et autres appareils anciens. La société encourage les gens à soumettre des enregistrements avec un long guide d’enregistrement sur le terrain.

Le projet sonore Cities and Memory a créé lundi un site Web où les visiteurs peuvent écouter des enregistrements de choses que l’on n’entend pas couramment de nos jours. Il s’agit notamment d’anciennes technologies telles que les magnétophones, les téléphones, les ordinateurs, les jeux vidéo, etc.

Le projet vise à piquer la nostalgie des utilisateurs et à préserver les sons menacés de disparition car provenant d’appareils qui ne sont plus utilisés. Le site organise les sons en catégories telles que les appareils photo, les jeux vidéo, les machines à écrire et les appareils électroménagers, entre autres.

Actuellement, les sections les plus importantes concernent les appareils photo, les appareils électroménagers, les appareils de divertissement à domicile et les équipements de cuisine. La section appareil photo comprend les appareils photo Polaroid instantanés Joycam et i-Zone. Il comprend également deux caméras 35 mm, une caméra Bolex et d’autres.

Les anciens enregistreurs vidéo de sociétés telles que Sony et Phillips se trouvent dans la section Home Entertainment. Vous trouverez également un projecteur de film, un projecteur de slides et une boîte à musique. Une surprise particulière pour certains visiteurs pourrait être le GAF View-Master. Vous pouvez entendre des appareils comme de vieux ventilateurs, des machines à coudre, des sèche-cheveux, des rasoirs et même une perceuse de l’âge de pierre dans la section des appareils.

Des enregistrements d’objets plus simples comme une allumette, une boîte à lunch, des balances et des moulins à café sont également disponibles. La bibliothèque ne comprend pas seulement des enregistrements de technologie, cependant. La musique traditionnelle de pays comme le Cambodge, le Maroc et le Japon est également présente. De plus, les visiteurs peuvent entendre quelques sons de la nature, notamment la fonte d’un glacier.

Pour chaque son, les visiteurs peuvent visualiser des informations sur sa source et le processus d’enregistrement. Certains des enregistrements provenaient d’un autre groupe de préservation du son, Conserve the Sound.

Pour soumettre des enregistrements, Cities and Memory nécessite des fichiers audio d’une durée comprise entre une minute et 20 minutes dans des formats tels que WAV. Le site comprend un guide complet avec des suggestions d’équipement et d’idées.

Cities and Memory a un podcast sur l’enregistrement sonore qui est mis à jour plusieurs fois par semaine. La société encourage également les utilisateurs à soumettre de la musique inspirée de leurs enregistrements, en les rassemblant dans des dizaines d’albums disponibles gratuitement sur Bandcamp.