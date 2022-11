Snapchat arrive enfin sur le Microsoft Store

Les utilisateurs les plus chevronnés de notre site Web se souviendront du feuilleton Snapchat. Le réseau social populaire a toujours été un casse-tête pour Microsoft. Dans le passé, Snapchat a apparemment tout fait sauf prendre en charge les téléphones Windows ou Windows. Allant même jusqu’à fabriquer des lunettes de réalité augmentée, mais tout cela change aujourd’hui. Snapchat est dans le Microsoft Store, à partir de ce mois-ci.

Snapchat arrive sur le Microsoft Store en tant que PWA

Pendant des années, l’absence de Snapchat sur les smartphones Windows aujourd’hui disparus a été un sujet de discussion constant dans la communauté. Bien après que l’ensemble de la plate-forme mobile Windows ait été fermée par Microsoft, Snapchat fait enfin son apparition sur le Microsoft Store en tant qu’application Web progressive, ou PWA.

Qu’est ce que ça indique? L’application est construite sur la version Web de Snapchat, qui a été lancée il y a quelques mois, et est alimentée par Microsoft Edge basé sur Chromium. Cela indique une taille d’installation de 1,4 Mo et garantit que Snapchat est toujours à jour et possède exactement les mêmes fonctionnalités que la version Web. Comme il fonctionne via Microsoft Edge, Windows le traitera toujours comme une application native, y compris une icône d’application dans le menu Démarrer, la prise en charge des notifications, etc.

Vous aurez besoin d’un PC exécutant Windows 10 ou Windows 11, bien sûr. Le rejet par Snapchat des téléphones Windows a peut-être contribué en partie à la disparition de la plate-forme. Mais maintenant, il est trop tard pour qu’une application ressuscite les téléphones qui, à présent, reposent confortablement dans des tiroirs du monde entier. Désormais, au lieu d’essayer de forcer les développeurs à prendre en charge ses plates-formes mobiles, Microsoft affronte Google et Apple en créant sa propre boutique d’applications mobiles.

Si vous souhaitez lire vos messages ou histoires Snapchat à partir de votre appareil Windows préféré, ou prendre des photos pour Snapchat sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger gratuitement Snapchat PWA depuis le Microsoft Store dès maintenant.