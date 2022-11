De nouvelles mesures de cybersécurité bloquent les tuners du marché secondaire des systèmes automobiles

Pourquoi c’est important : Les constructeurs automobiles ont adopté les avantages de vivre dans un monde connecté, avec des transferts de données en temps réel et des mises à jour en direct qui deviennent la norme dans les nouveaux véhicules d’aujourd’hui. Mais avec chaque connexion réseau vient le potentiel pour les cybercriminels d’exploiter une faille de sécurité. Alors que les constructeurs automobiles réagissent à ces menaces en constante évolution, les passionnés du marché secondaire se retrouvent à perdre lentement leur capacité à modifier les équipements OEM.

Les passionnés du marché secondaire de la Ford Mustang pourraient bientôt avoir plus de mal à apporter des modifications aux performances de leurs véhicules grâce à la nouvelle architecture de véhicule entièrement en réseau (FNV) de Ford. L’architecture électrique, qui permet au constructeur automobile de fournir des mises à jour en direct (OTA), chiffrera probablement également l’unité de commande électronique (ECU) du véhicule d’une manière qui rend inefficaces les méthodes de modification précédentes.

La norme de chiffrement amélioré est une réponse nécessaire à la menace en constante évolution posée par les pirates à la recherche de nouvelles façons d’accéder aux systèmes de contrôle d’un véhicule, aux dossiers d’informations du driver ou aux systèmes de communication et de localisation. Malheureusement, le cryptage a également un impact sur la capacité des syntoniseurs flash et superposés existants du marché secondaire à augmenter avec succès les signaux d’entrée et de sortie de l’ECU d’usine.

Selon l’ingénieur en chef de Mustang, Ed Krenz, l’architecture FNV de Ford a la capacité de détecter lorsqu’un utilisateur tente de modifier l’un des signaux programmés ou des instructions codées du véhicule. Une fois détecté, FNV prendra des mesures allant de l’arrêt du système spécifique en cours de modification à l’arrêt complet du véhicule.

Les tuners du marché secondaire et les amateurs de performances se sont traditionnellement appuyés sur la modification de ces signaux afin de maximiser les performances des composants de moteur, de transmission et de freinage améliorés. L’incapacité de modifier ces signaux limite l’efficacité potentielle des futures mises à niveau des composants du moteur et de la transmission. Quelle que soit l’état d’avancement des versions installées, les drivers ne profiteraient probablement jamais du plein potentiel de leurs mises à niveau sans la possibilité de modifier le signal et les entrées spécifiques nécessaires à leur fonctionnement.

Ford a déclaré qu’il était prêt à travailler avec des tuners tiers pour fournir l’accès nécessaire pour régler et calibrer les véhicules mis à niveau. Bien que cela puisse être de bon augure pour les collaborateurs Ford plus grands et bien établis tels que Roush Performance et le Shelby Performance Center, cela pourrait rendre la recherche, le développement et les ventes beaucoup plus chers (voire inaccessibles) pour les ateliers de performance du marché secondaire plus petits et plus spécialisés qui manquent la même reconnaissance de marque et le même support financier.

La technologie automobile continuera de devenir plus rapide, plus complexe et offrira plus d’opportunités d’interagir avec le monde qui nous entoure. Et le problème de la sécurité renforcée n’est pas exclusif à Ford seul. Il ne fait aucun doute que l’industrie de la performance du marché secondaire évoluera et s’adaptera à ces changements comme elle l’a toujours fait, mais les niveaux croissants de complexité et d’efforts requis ont le potentiel de remodeler sérieusement le paysage de la performance du marché secondaire.