Les meilleurs ordinateurs portables de jeu – Vacances 2022

Pour la deuxième année consécutive, le Razer Blade 15 et l’Asus ROG Zephyrus G15 reçoivent la première mention des meilleurs ordinateurs portables de jeu dans l’ensemble. Les deux sont des machines étonnantes, donc choisir entre elles est vraiment une question de choix personnel, mais nous aimons vraiment l’apparence et la convivialité de la Blade 15, ainsi que la multitude d’options de caractéristiques.

Razer a rationalisé sa sélection d’ordinateurs portables en supprimant les modèles « avancés » les plus chers, laissant aux acheteurs l’option des Blade 14, 15 et 17. La taille moyenne est notre préférée en raison de sa combinaison de surface d’écran, de poids et de puissance. .

Razer n’a pas beaucoup modifié le design du Blade 15 au fil des ans, mais pourquoi changer quelque chose d’aussi haut de gamme et élégant, nous l’aimons. Le châssis robuste en aluminium CNC anodisé entièrement noir dégage le genre de qualité qui attirera l’attention de tous les spectateurs, il est également assez mince et léger pour quelque chose d’aussi puissant.

Razer propose une large sélection de caractéristiques pour le Blade 15. Le modèle de base (actuellement 1 549 $) contient un Core i7-11800H, 16 Go de RAM, un RTX 3060 et un écran Full HD 144 Hz, ce qui devrait suffire à satisfaire de nombreux joueurs, mais dépensez plus et vous avez l’option d’un RTX 3070/3070 Ti/3080 Ti, Core i9-12900H, jusqu’à une résolution 4K et jusqu’à un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz. En tant que machine de jeu, il s’agit d’un remplacement de bureau compétent.

Razer propose également de nombreuses fonctionnalités dans le Blade 15, notamment un rétroéclairage par touche, des écrans calibrés en usine, une webcam IR Hello 1080p et des haut-parleurs orientés vers le haut avec audio THX. La sélection de ports comprend un Thunderbolt 4, deux ports USB-C 3.2 Gen 2 avec alimentation (15 W) et trois ports USB A 3.2 Gen 2.

Razer a la réputation de tarifer ses produits d’une manière qui rivaliserait avec Apple (dans le mauvais sens) et le Blade 15 n’est pas différent : un modèle de milieu de gamme avec un Core i7-12800H, RTX 3070 Ti et L’écran QHD 240 Hz coûte 3 000 $. Vous pourriez également constater que la durée de vie de la batterie n’est pas à la hauteur de certains rivaux. Néanmoins, le Blade 15 est un excellent ordinateur portable de jeu avec un look à la hauteur de ses performances.

Une excellente alternative AMD

Asus ROG Zephyrus G15

Si vous êtes un fan de l’apparence et de la puissance du Blade mais que vous voulez quelque chose d’un peu différent et avec l’un des processeurs d’AMD, l’Asus ROG Zephyrus G15 est une excellente alternative. Avec un mélange similaire d’apparence élégante et d’un corps léger (4,3 livres) par rapport au Razer, l’Asus ajoute l’avantage d’une plus longue durée de vie de la batterie.

Tous les modèles Zephyrus G15 sont livrés avec des processeurs AMD Ryzen 9 6900HS à 8 cœurs et 16 threads et peuvent être spécifiés jusqu’à un RTX 3080. Vous pouvez également choisir des écrans 1080p ou 1440p et des taux de rafraîchissement jusqu’à 300 Hz.

L’une des principales caractéristiques de différenciation entre le Zephyrus et le Blade est la charnière ErgoLift à 180 degrés du premier qui soulève légèrement le clavier d’une surface lorsque le couvercle est ouvert, l’aidant à rester au frais. Il a également l’air assez impressionnant lorsqu’il est ouvert, complétant le clavier chiclet rétroéclairé avec RVB.

La durée de vie de la batterie est souvent le talon d’Achille des ordinateurs portables de jeu, mais le Zephyrus excelle dans ce domaine, offrant plus de huit heures d’utilisation à partir d’une charge complète.

Ailleurs, le Zephyrus dispose de six haut-parleurs avec Dolby Atmos, une couverture à 100% de la gamme de couleurs DCI-P3, un temps de réponse de 3 ms pour son écran IPS, le Wi-Fi 6E, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C, deux ports USB 3.2 Gen 2 entrées de type A, une 1x HDMI 2.0b et un lecteur microSD. De plus, Asus a enfin ajouté une webcam (IR 720p).

Le Zephyrus est connu pour fonctionner à chaud et il lui manque la gamme d’options matérielles offertes par le Blade 15, mais à 2 000 $ pour le modèle RTX 3070 Ti, Asus a son rival en matière de prix.