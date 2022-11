Les meilleures applications pour se concentrer avec Windows 11

Nous vivons vite. Nous souhaitons qu’il y ait plus d’heures dans la journée car les tâches s’accumulent et le temps est limité. De plus, de plus en plus de distractions nous entourent et les problèmes de déficit d’attention qui nous empêchent d’atteindre nos objectifs quotidiens sont plus fréquents. Si vous avez besoin du PC pour fonctionner mais que vous êtes distrait par son utilisation : ceci est votre article. Ici, nous allons vous montrer les trois meilleures applications à privilégier avec Windows 11 (dont deux disponibles dans Windows 10).

1. Séances de concentration (Horloge)

L’application Windows 11 Clock sera notre première recommandation car elle est la plus simple, la plus intuitive et la plus préinstallée et parfaitement intégrée au système d’exploitation.

Des sessions de mise au point ont été ajoutées à l’application Horloge avec Windows 11 et nous les adorons. Nous pouvons configurer notre session de concentration en modifiant des paramètres tels que la durée de la session, le type de son pour la fin de chaque pause et pour la fin de la session, sauter les pauses, etc.

De plus, les sessions de concentration ont deux intégrations intéressantes : Spotify et To-Do. Le premier nous permet d’accéder à Spotify depuis l’application elle-même et ainsi d’utiliser notre playlist préférée pour étudier ou travailler. Le second, Microsoft To-Do, sert à fixer nos tâches ou objectifs et à les associer à une séance de concentration.

Une caractéristique très intéressante de Focus Sessions est que pendant qu’elles sont actives, non seulement elles mettent ton ordinateur en mode « Ne pas déranger » pour désactiver les notifications, mais elles disparaissent également de la barre des tâches. Nous ne saurons avoir reçu aucun message de WhatsApp, Telegram, Twitter ou de toute autre plate-forme si nous n’entrons pas dans les applications respectives.

Enfin, nous tenons à souligner que nous pouvons créer rapidement une séance de concentration sans avoir à entrer dans l’application Horloge. Il suffit de cliquer sur la date et l’heure de notre PC et de regarder sous le calendrier, en bas du menu déroulant. De là, nous pouvons configurer rapidement la durée de la session et la démarrer rapidement.

2. Ambie

Ambie est l’une de nos applications Windows natives préférées. C’est sûrement l’option la plus recommandée pour les utilisateurs de Windows 10, car il leur manque les sessions de concentration de l’application Clock.

Cette application se distingue par son beau design et ses performances spectaculaires, consommant très peu de ressources et démarrant très rapidement. Ambie se caractérise par la grande bibliothèque de sons ambiants qu’elle abrite, à la fois nativement et disponible en téléchargement. Nous trouverons des sons de cafétéria, de feu de joie, de plage, de pluie, de tempête tropicale, de mer, de cascade, de vent, de bruit blanc et un long etcetera. On peut même utiliser plusieurs pistes sonores en même temps !

De plus, comment pourrait-il en être autrement, cela nous permet également de configurer vos propres séances de concentration sous la forme d’un « pomodoro », en pouvant choisir des paramètres tels que le nombre de mini-sessions que nous voulons faire avec leurs pauses respectives et répétitions. Bien sûr, cela nous permettra également d’ajouter des tâches et de prendre des notes associées à chacune de nos sessions.

3. Concentrez-vous sur les tâches

Cette application se distingue par la synchronisation dans le cloud entre Windows et Android, quelque chose de très important pour de nombreuses personnes (mais uniquement disponible dans la version Premium). Focus To-Do nous permet de configurer nos séances de concentration en profondeur en modifiant des paramètres tels que la durée des temps de repos, la durée du Pomodoro, les tonalités d’alerte, le fond sonore, les tâches, etc. L’application s’articule autour de « Projets », dans lesquels nous attribuerons des tâches et créerons des périodes de concentration pour les mener à bien.

Cette application a une version Premium avec des ajouts qui valent la peine d’être évalués. Des problèmes tels que la synchronisation des données entre les appareils, la sauvegarde dans le cloud, les balises de tâche, les rappels de tâche, les dossiers de projet et bien plus encore ne sont accessibles que si nous vérifions au préalable. Les prix sont très raisonnables : 4,49 € pour 3 mois ou 12,99 € (offre temporaire) pour un achat permanent.

C’est notre option préférée pour les plus exigeants, ceux qui recherchent quelque chose de très complet, avec de nombreuses options et une version Premium avec des extras intéressants. De plus, il est également disponible sur les anciennes versions de Windows.