Des images inédites du développement du mythique Halo 2 se dévoilent

Halo 2 est l’un des jeux les plus aimés et les mieux notés de la célèbre franchise mettant en vedette le Master Chief. Halo Infinite, le dernier opus de la franchise, a divisé la communauté avec un lancement et un post-lancement très discutables, il n’y a donc rien de mieux que de se souvenir des meilleurs moments pendant un moment.

Un regard inédit sur le second Halo 18 ans après sa sortie

La mise à jour de l’incontournable et immense Halo : The Master Chief Collection n’affecte pas seulement Halo 2, le troisième opus est également en préparation, mais l’énorme importance de ce titre de 2004 reste forte dans la mémoire des joueurs. Plus dans des moments troublés comme ceux-ci pour la franchise bien-aimée.

Dans Kotaku, ils ont documenté avec des captures d’écran les résultats de cette mise à jour que le moddeur Kiera a révélé sur Twitter. On y voit, par exemple, des fonctions internes du moteur Halo pour générer des surfaces réfléchissantes ou des informations de débogage.

Bien sûr, c’est quelque chose qui n’attirera pas l’attention si vous n’êtes pas fan de la franchise ou si vous n’êtes pas intéressé par les tenants et les aboutissants de l’histoire du jeu vidéo, mais nous vous assurons que c’est un délice de tomber sur du matériel de ce taper.

Halo 2, qui est arrivé en France avec un doublage mexicain controversé, au fil du temps n’a fait qu’augmenter sa légende de plus en plus. La possibilité de jouer au sein de la Master Chief Collection est inestimable.

Microsoft, avec des mises à jour continues de cette collection, maintient en vie un héritage qui n’est pas seulement important pour l’entreprise et ses fans, mais aussi pour ce que indique préserver une saga mythique dans l’histoire du médium. Nous sommes reconnaissants de toutes nos forces pour des propositions comme celle-ci.

