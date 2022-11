Montres connectées : quel est votre point de basculement ?

C’est une bonne année pour les smartwatches. Apple positionne la Watch Ultra comme l’appareil de fitness ultime. Avec la Samsung Galaxy Watch5, l’autonomie de la batterie et l’étendue des fonctions sont convaincantes. Le Fitbit Sense 2 peut surveiller en permanence votre niveau de stress et même Google est entré dans la course avec la Pixel Watch. La majorité silencieuse de la population n’en porte pas, moi y compris. Et ça m’intéresse : Pouvez-vous me dire – plus bas dans les commentaires – quelles sont les raisons de votre achat ou de votre réticence ? Je vais vous dire ce qu’il me manque encore :

Commande vocale fiable compteur de calories Sept jours d’autonomie

1. Commande vocale fiable

J’ai dû rire en étant assis dans le jardin avec deux amis l’autre jour. Nous voulions savoir quelle planète était la plus proche de la Terre. Les deux ont immédiatement sorti leurs montres intelligentes et ont posé la question.

L’Apple Watch de mon ami a mis quelques secondes à Siri pour dire « J’ai trouvé ça » et jouer quelques suggestions Web inutiles sur le petit écran.

La montre compatible Google Wear de mon ami l’a mal compris au début et s’est emmêlé quelque part sur le chemin entre le smartphone couplé et le routeur au deuxième essai. Il n’y avait pas de réponse.

Les montres intelligentes comme la Google Pixel Watch peuvent être belles.

Apple a à peine amélioré Siri au fil des ans. La compréhension de l’assistant linguistique ne s’est pas améliorée de manière significative. Google développe constamment l’assistant, mais pendant longtemps, il y avait un problème avec le logiciel Wear OS des systèmes précédents.

Quoi qu’il en soit : il faut que ça s’améliore – c’est de la sorcellerie. Je veux demander à mon « poignet » quelle planète est la plus proche de nous, puis entendre « Mercure » (avec une brève explication) et c’est tout.

Mercure? Oui en effet. Selon un calcul de Science Today, le voisin du soleil qui tourne plus vite est en fait plus proche de nous en moyenne que Vénus, qui orbite souvent du côté opposé du soleil. Oui, j’ai dû le chercher sur Google sur mon ordinateur portable. Non, je n’aurais pas pensé non plus.

2. Compteur de calories

Les montres intelligentes modernes peuvent environ calculercombien de calories vous brûlez par jour. Donc métabolisme de base + entraînement. Vous ne pouvez pas le suivre exactement, ni les caloriesenregistrement. Et ce serait un point de basculement pour moi : une montre intelligente qui mesure de manière fiable que mon dernier repas était de 453 kcal et que j’ai consommé un total de 2 115 kcal par jour. J’achèterais!

Compter les calories ? Le Healbe GoBe 3 est censé pouvoir le faire.

Ça ne marche pas? Eh bien, oui, les débuts ont été faits : la Smartwatch Healbe GoBe3, relativement inconnue, veut pouvoir faire exactement cela. Selon le fabricant, il mesure la dynamique des fluides dans les cellules à l’aide d’un capteur de bioimpédance et peut donc mesurer votre apport calorique approximatif au moins sur une plus longue période de temps. En supposant que le principe fonctionne vraiment – les testeurs ne sont pas d’accord là-dessus – ce serait quelque chose que d’autres fabricants pourraient essayer d’améliorer au fil du temps.

Et puis le soir pour avoir une comparaison plus précise – « Aujourd’hui vous avez pris 2145 calories et brûlé 2456 » – c’est tout !

3. Sept jours d’autonomie

Mes précédentes tentatives de montres intelligentes ont été frustrantes. Parfois, il y avait de belles applications sur les montres comme Apple Watch ou – j’aime bien aussi – la Google Pixel Watch. Et peut-être que les fonctions supplémentaires m’auraient suffi par rapport au smartphone. S’il n’y avait pas eu le vice de devoir rebrancher les appareils dans la prise le soir. Avec un smartphone dont j’ai vraiment besoin, je l’ai maintenant accepté. Cependant, mes derniers téléphones testés tels que le Samsung Galaxy A53, l’iPhone 14 Pro d’Apple et le Google Pixel 7 Pro ont tous duré deux jours.

Une smartwatch devrait également pouvoir le faire. Ou encore mieux : travaillez si discrètement en arrière-plan que vous pouvez passer une semaine entière avec les fonctions de base. Je prendrais aussi trois jours, si cela incluait une séance d’entraînement occasionnelle. Mais charger tous les soirs ? Trop pour moi.

Fitbit montre en fait depuis des années que c’est au moins approximativement possible. Le Sense 2, par exemple, devrait durer jusqu’à sept jours. Faites du sport avec et allumez le GPS, alors ce n’est que trois – ce qui est encore bien au-dessus de la durée d’exécution des autres montres. Mais Fitbit paie pour cela en se passant de certaines applications et fonctions populaires de la concurrence, telles que l’Apple Watch, la Samsung Galaxy Watch5 ou la Google Pixel Watch.

Question : Qu’est-ce que c’est pour vous ?

La plupart de mes connaissances se promènent depuis longtemps avec une forme de smartwatch. Son collègue Netcost est passionné par le sujet, en particulier la Samsung Galaxy Watch5. En tant que « maman intelligente », une bonne amie ne peut plus se passer de sa montre. Et après de nombreuses hésitations, son collègue Frank Müller a également récemment acheté une Apple Watch.

Qu’est-ce qui s’est passé avec vous, quel a été votre point de basculement ? Qu’est-ce qui vous a poussé à acheter une montre connectée ? Ou quelle est la raison pour laquelle vous attendez toujours ou que tout n’est pas pour vous ? Dites-moi dans les commentaires!