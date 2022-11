Comment configurer Intruder Alert sur Alexa [Detailed Guide]

Un appareil intelligent Alexa, comme vous le savez tous, est utilisé comme un haut-parleur intelligent qui vous fournit des mises à jour et des informations basées sur des commandes vocales. Il vous permet également de contrôler diverses autres choses dans votre maison telles que les ampoules intelligentes, votre Smart TV, les portes de garage et même quelques appareils de cuisine. Cependant, savez-vous que vous pouvez utiliser votre enceinte Alexa comme dispositif de sécurité ? Ici, vous saurez comment configurer une alerte d’intrusion sur Alexa.

Il est important de rester en sécurité à la maison et l’activation des systèmes de sécurité à la maison est un bon moyen de protéger vos biens. Si vous avez quelques haut-parleurs Amazon Alexa dans votre maison, vous pouvez les configurer pour vous alerter au cas où quelqu’un essaierait de s’introduire chez vous.

Qu’est-ce que l’alerte d’intrusion Alexa ?

En utilisant les appareils Alexa tels que les haut-parleurs Echo, il écoute les intrus et s’il détecte un danger, il alerte les utilisateurs via Alexa Guard. Il peut détecter des sons tels que des bris de verre, des détecteurs de fumée, des détecteurs de CO, etc. Mais pour utiliser correctement la fonctionnalité, vous devez la configurer. Intéressant non ? Voici notre guide sur la façon dont vous pouvez configurer des alertes d’intrusion sur vos haut-parleurs intelligents Alexa.

Configurer l’alerte d’intrusion sur Alexa

Il n’y a pas de routine définie disponible pour que vous puissiez simplement utiliser Intruder Alert sur votre haut-parleur Alexa. Vous devez configurer les choses pour que l’alerte fonctionne. Voici les étapes que vous devez suivre.

Télécharger l’application Alexa

La première étape pour configurer l’alerte d’intrusion ou même toute fonction de l’appareil Alexa consiste à télécharger l’application Alexa. L’application Alexa a tout pour contrôler les appareils et fonctions Alexa directement depuis le mobile. L’application Alexa est disponible pour les deux Android et iOS dispositifs. Installez l’application sur votre téléphone à partir de l’App Store ou du Play Store.

Configurer les routines sur l’application Alexa

Ouvrez l’application Alexa et connectez-vous avec votre compte Amazon. Une fois connecté, appuyez sur le option en bas à droite de votre écran.

Choisir Routines puis appuyez sur l’icône +.

Il vous sera demandé d’entrer un nom de routine. Tapez Alerte d’intrusion comme nom de routine.

Maintenant, appuyez sur Quand cela arrive et sélectionnez Voix.

Entrez simplement dans Alerte d’intrusion puis sélectionnez Suivant. Ne l’enregistrez pas encore.



Créer une action d’alerte d’intrusion sur l’application Alexa

Une fois que vous avez créé une routine pour la commande, vous devez maintenant créer une action qui doit être suivie par Alexa chaque fois que vous émettez la commande vocale Intruder Alert.

Vous devez ajouter une action à cette routine, alors appuyez sur Ajouter une action > Maison intelligente.

Choisissez de sélectionner tous vos appareils ou de créer un groupe de contrôle. Sélectionnez l’appareil et choisissez ce que vous voulez que l’appareil fasse, comme s’allumer ou faire du bruit ou peut-être même jouer quelque chose. Tapez sur le Ajouter une action option suivie par Alexa Says et enfin, personnalisée. Ici, vous pouvez entrer n’importe quelle phrase que vous voulez qu’Alexa dise lorsque la routine Intruder Alert a été activée. Choisissez les appareils qui prononcent la phrase, puis enregistrez-la.

Configurer Alexa Guard

Vous pouvez configurer Alexa Guard qui détecte différents types de sons et alerte l’utilisateur. Voici comment activer l’application Alexa Guard sur Alexa.

Ouvrez l’application Alexa sur votre téléphone et ouvrez le onglet qui est à la fin. Dans Plus, sélectionnez Paramètres. Cherchez le Gardien option et ouvrez-le. Sur la page suivante, appuyez sur le Configurer la détection du son bouton. Cochez toutes les cases pour lesquelles vous souhaitez recevoir des alertes, puis appuyez sur Confirmer. Enfin, touchez Fait pour terminer le processus. Alexa Guard fonctionnera lorsque le mode Absent est activé ou les utilisateurs peuvent également dire « Alexa, je pars ».

Pour tester si cela fonctionne exactement comme vous le souhaitez, dites simplement Alexa, Intruder Alert, et regardez comment Alexa exécute la routine. Si vous voulez vous amuser un peu, vous pouvez changer la phrase pour qu’Alexa dise quelque chose de drôle, peut-être pour faire des farces à quelques amis. Vous pouvez configurer Alexa pour qu’elle dise « J’appelle la police ».

Comment Alexa vous alertera-t-elle en cas d’intrusion ?

Les appareils Alexa dotés de fonctionnalités Guard sont très utiles. Une fois que vous avez configuré l’alerte d’intrusion, l’appareil Alexa détectera les bruits, puis enverra une notification à votre téléphone. Ainsi, vous pouvez savoir s’il y a une activité indésirable dans votre maison et vous pouvez également vérifier les images des caméras de sécurité et prendre des mesures en conséquence.

Conclusion

C’est ainsi que vous pouvez configurer la routine Intruder Alert pour vos haut-parleurs alimentés par Alexa. Maintenant, en plus d’avoir cette configuration, il est conseillé d’avoir un système de surveillance de sécurité approprié mis en place à votre domicile. De plus, s’il y a même un cas d’effraction d’un intrus, vous devrez appeler les autorités par vous-même car la configuration d’Alexa ne le fera pas pour vous. Questions ou requêtes? N’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux. Faites-nous également part de votre expérience si vous avez essayé de configurer l’alerte d’intrusion avec vos haut-parleurs Alexa.

