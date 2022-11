Pokémon Scarlet et Purple désespèrent les utilisateurs avec leurs erreurs

Les bugs les plus notoires

Les réseaux se remplissent de vidéos avec de nombreuses erreurs, chacune plus absurde. L’une des sorties les plus attendues de la génération Pokémon laisse de très mauvaises impressions aux fans, qui n’ont pas tardé à faire part de leur mécontentement non seulement par le biais de posts sur Twitter, mais aussi par des votes massivement négatifs sur Metacritic, où le titre accumule un score de 2,8 sur 10 avec 822 évaluations individuelles.

Un monde ouvert pas si ouvert

L’enjeu du monde ouvert était quelque chose qui excitait les joueurs, mais il ne semble pas avoir atteint le niveau attendu. Les performances graphiques dont souffre le jeu à certains moments ne sont pas à la hauteur de la marque de fabrique de Nintendo, et les problèmes s’aggravent lorsque des problèmes commencent à apparaître. Par exemple, il a été possible de voir comment l’animation de la Poké Ball lors de la capture de la créature renvoie des erreurs graphiques de toutes sortes.

Dans la vidéo suivante, par exemple, vous verrez comment tout l’environnement disparaît parfois en raison d’une baisse des images et d’une chute brutale des performances.

@Cherrim oof les critiques ne plaisantent pas sur la terrible performance

#PokemonScarletViolet #NintendoSwitch 17 novembre 2022 • 18:17

Cet autre utilisateur, par exemple, a partagé quelques images dans lesquelles vous pouvez voir comment les irrégularités du terrain ont emmené son Pokémon Fuecoco dans les profondeurs du lac.

Gammes générales (Luc) @GenerousScales FUECOCO NOOO #PokemonScarletViolet 18 novembre 2022 • 09:16

Les décalages typiques des modèles de personnages n’ont pas non plus manqué, avec des erreurs comme la désorientation des bras, donnant lieu à des scènes aussi délirantes que celle-ci :

phénixrave @PhoenixRaves J’ai une respiration sifflante, qu’est-ce qui se passe #PokemonScarletViolet 18 novembre 2022 • 10h39

L’avant-première du nouveau Pokémon Wattrel ne pouvait pas être pire, dans cette scène digne d’un film d’horreur, les yeux exorbités de la créature dominent toute la grotte comme si un monstre géant nous observait :

Em 🏳️‍🌈 || COMMISSIONS OUVERTES ✨ @Eecaruz #PokemonScarletViolet est un jeu d’horreur 18 novembre 2022 • 19:46

Et ne vous inquiétez pas si le jeu se termine trop tôt. Il y a des utilisateurs qui ont eu pire que vous, croyez-nous :

Kraken Mare @KrakenMare77 C’est normal. #PokemonScarletViolet #NintendoSwitch 18 novembre 2022 • 07:37

Sérieusement, le problème de bras est énorme, et nous ne savons pas s’il faut le rendre drôle ou effrayant :

🍓bun {squishy vtuber} @strwbbbybun les deux types d’insectes… le drôle et le… terrifiant 💀 #PokemonViolet #PokemonScarletViolet #PokemonScarlet 19 novembre 2022 • 01:46

Tous ces exemples vous auront fait comprendre qu’il ne s’agit pas d’erreurs spécifiques et rares. Mais si vous avez encore des doutes à ce sujet, ce résumé vous laissera assez résumé la situation chaotique qui est vécue dans Pokémon Scarlet et Purple.

Les bugs dans Pokémon Scarlet/Violet sont incroyables. 19 novembre 2022 • 05:55

Pokémon Scarlet et Purple est-il un mauvais jeu ?

À ce stade, nous n’allons pas découvrir l’univers de Pokémon. Évidemment, c’est un excellent titre que les fans vont adorer. Le problème ici est l’état dans lequel le jeu est sorti. Nous parlons d’erreurs qui auraient dû être irrémédiablement détectées dans les tests et les tests que le jeu aura passés.

Il nous est très difficile de comprendre comment ce titre développé par Game Freak a pu être publié dans cet état, nous espérons donc qu’une prochaine mise à jour corrigera les erreurs les plus graves que l’on peut trouver pour l’instant.

Un autre des problèmes en cours de discussion est que le monde ouvert qu’ils ont promis n’est pas à la hauteur des attentes. Des titres pour Switch comme The Witcher ont montré qu’ils pouvaient proposer des propositions de grande ampleur fonctionnant sur du matériel Nintendo, on s’attendait donc à ce que le joyau Pokémon marque un grand saut générationnel à cet égard. Malheureusement, il faudra attendre.