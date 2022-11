Qui est Jacopo Malnati, le youtubeur attaqué lors d’un braquage à Varese

Né en 1990, Jacopo Malnati et Daniel Marangiolo ont fondé le duo iPantellas. Il a commencé à publier des vidéos sur YouTube en 2009 et a réussi à atteindre plus de 5 millions de followers sur cette plateforme.

Le visage marqué d’ecchymoses, un pansement autour du sourcil et en arrière-plan l’oreiller d’un lit d’hôpital. L’image de Jacopo Malnati qui circule actuellement sur les réseaux sociaux n’est pas celle que des millions de personnes ont connue ces dernières années sur YouTube. Le soir du 17 novembre, Jacopo a été immédiatement agressé alors qu’il montait dans sa voiture dans le quartier de San Fermo à Varese.

Un vol, complété avec une arme à feu à la tempe. Selon les premières reconstitutions, les assaillants auraient été deux. Jacopo a klaxonné pour attirer l’attention des passants. Les deux voleurs ont tenté de l’étouffer mais ont fini par s’échapper. « Je vais bien, à part quelques points de suture, mais j’ai très peur. Je suis désolé de vivre dans un monde comme celui-ci. » dit Malnati.

La star de la première génération de YouTube

Né en 1990, Jacopo Malnati a commencé à publier des vidéos sur YouTube alors que peu de gens pensaient qu’il était possible de gagner un salaire fixe sur cette plateforme. Avec Daniel Marangiolo, il a créé la chaîne iPantellas. Leur première vidéo est sortie le 14 octobre 2009 et la regarder semble maintenant faire un saut dans une autre époque.

La vidéo a été tournée avec des caméras vidéo amateurs et avec peut-être un montage modifiable. Ça s’appelle I HATE MOCCIA et c’est un contenu satirique sur Trois mètres au-dessus du ciel et Love 14, publiant à l’époque des phénomènes particulièrement appréciés des adolescents. Sur cette ligne d’ironie, les Pantellas ont construit toute leur carrière sur YouTube. Une plateforme où ils ont amassé 5,75 millions d’abonnés.

Ici, ils ont été parmi les premiers créateurs à émerger. Parmi les premiers à acquérir une production, des collaborateurs, des caméras et des monteurs professionnels. Ils ont également été parmi les premiers à endosser des marques, à abandonner les tubes de l’été et à organiser des rencontres et des voyages avec les abonnés de leur chaîne. En 2018, leur chanson « Ma anche no » a atteint 35 millions de vues sur YouTube, l’année suivante avec « Italiens en vacances », ils ont atteint 23 millions.

Leur audience, comme souvent pour YouTube, a toujours été assez jeune, aussi parce que les sujets abordés sont restés sur une ligne très adolescente. Pour toute une génération, iPantellas était un format comparable à la télévision pour enfants dans les années 90. Ces dernières années, Jacopo et Daniel ont également essayé de nouvelles chaînes, de la collaboration avec le format Mediaset Colorado aux vidéos sur TikTok.