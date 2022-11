Ticketmaster annule les billets de la tournée de Taylor Swift : « Nous aurions rempli 900 stades »

Le portail attendait 1,5 million de fans vérifiés, mais 14 millions de demandes sont arrivées. Il n’est désormais plus possible d’acheter des billets pour la tournée Eras.

C’est une saga maintenant. Tout d’abord, le site Web de Ticketmaster plante en raison d’une « demande historiquement sans précédent » alors que des millions de fans ont essayé d’acheter des billets pour la tournée de Taylor Swift en même temps. Puis, le lendemain, ces mêmes billets réapparaissent sur des sites de billetterie secondaires, mais ils coûtent 10 fois plus cher. Enfin Ticketmaster annule la vente générale prévue aujourd’hui, vendredi 18 novembre.

Le portail attendait 1,5 million de fans vérifiés et à la place 14 millions de demandes sont arrivées sur le site. « Malgré tous les défis et les échecs, nous avons vendu plus de 2 millions de billets ce jour-là », a expliqué Greg Maffei de Live Nation. Les billets ne peuvent pas être achetés pour le moment, mais « on aurait pu remplir 900 stades »

Qu’arrive-t-il à Ticketmaster ?

Ticketmaster a annoncé que les fans ne pourront pas acheter de billets pour la tournée Swift’s Eras aujourd’hui. Il a interrompu les ventes en raison de « demandes extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie ». Pour le moment « le système est insuffisant » pour répondre à la demande.

15% des clients n’ont pas acheté de billets de tournée. « Le nombre impressionnant d’attaques de bots et de fans a généré un trafic record sur notre site cette fois, avec un total de 3,5 milliards de requêtes système », a expliqué Ticketmaster dans un article.

Le programme Fan Vérifié

Pour éviter le problème, Ticketmaster a expliqué qu’il a activé son programme Verified Fan pour « créer une expérience d’achat de billets sûre et fiable pour les fans de différents artistes et équipes. Nous voulons uniformiser les règles du jeu afin que les billets soient achetés par les fans qui prévoient d’aller à le spectacle et non par des robots de billetterie. » Une solution qui aurait dû gêner les sites de billetterie secondaires. Ceux qui achètent des billets en masse et les revendent à des prix gonflés. Cela n’a pas fonctionné.

Le système Verified Fan permet aux gens de s’inscrire pour devenir un « fan vérifié » et, s’ils sont sélectionnés, de recevoir un code d’accès la veille qu’ils pourront utiliser pour acheter des billets. Selon Ticketmaster, qui avait accordé 1,5 million de codes, au moment de l’achat, les bots ont réussi à s’introduire dans le système, le faisant planter.

Le problème des monopoles

Le procureur général du Tennessee, Jonathan Skrmetti, a déclaré mercredi que son bureau avait reçu plusieurs plaintes de personnes qui avaient tenté d’acheter des billets via Ticketmaster. Skrmetti a ensuite expliqué qu’il examinerait l’affaire pour voir si le site Web violait les droits des consommateurs et les règles antitrust.

C’est une vieille histoire, les monopoles fonctionnent mal. Il y a peu de concurrence, il n’y a aucune incitation à minimiser les prix, l’entreprise n’a pas besoin de maximiser le profit et les coûts sociaux augmentent. L’affaire Ticketmaster en est la preuve. Et de fait, nombreux sont ceux qui ont élevé la voix pour mettre au jour la malheureuse fusion entre Ticketmaster et Livenation de 2010. Celle qui a effectivement créé le monopole de fer de l’industrie du divertissement.

Les excuses de Greg Maffei

Greg Maffei de Live Nation, a déclaré à CNBC que « 14 millions de demandes ont afflué sur le site mardi. En plus des fans, il y avait aussi les bots, qui n’étaient pas censés être là ». Il s’est excusé auprès des clients qui n’ont pas encore réussi à acheter des billets et a ajouté « nous travaillons dur là-dessus. Et, encore une fois, le renforcement des capacités pour gérer la demande de pointe est l’un de nos objectifs, mais cela a dépassé toutes les attentes ».