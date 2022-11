Twitter verrouille les employés restants hors des bureaux après le départ de centaines de personnes après Elon Musk "hardcore" ultimatum

Dans le contexte : Elon Musk pourrait regretter d’avoir licencié la moitié du personnel de Twitter après avoir repris l’entreprise, compte tenu des informations selon lesquelles ceux qui n’ont pas été licenciés ont démissionné en masse. Il semble que les départs aient été motivés par la récente déclaration de Musk selon laquelle les employés doivent s’engager dans une culture de travail « hardcore » ou quitter l’entreprise avant 17 heures hier. Maintenant, Twitter a verrouillé ceux qui sont laissés à l’extérieur des bureaux de l’entreprise, apparemment par crainte de sabotage par d’anciens travailleurs mécontents.

Musk, qui a récemment licencié un ingénieur pour s’être disputé publiquement avec lui, a continué à se faire aimer du reste du personnel de Twitter mercredi lorsqu’il leur a donné un ultimatum : dites oui au nouveau « Twitter 2.0 », extrêmement hardcore, avec son minimum de 40 heures. semaines – ils pouvaient en moyenne 60 heures ou plus – et des charges de travail intenses, ou quitter l’entreprise avec trois mois de licenciement. Les employés avaient jusqu’à 17 heures le lendemain (jeudi) pour se décider.

À tous les Tweeps qui ont décidé de faire d’aujourd’hui votre dernier jour : merci d’avoir été des coéquipiers incroyables à travers les hauts et les bas. J’ai hâte de voir ce que vous ferez ensuite. 🫡’ – Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) 17 novembre 2022

Les rapports indiquent que des centaines d’employés de Twitter ont dit « merci, mais non merci » à l’offre généreuse de Musk de travailler deux fois plus dur, beaucoup plus longtemps et avec un nombre considérablement réduit de collègues. Certaines estimations indiquent que jusqu’à 75% ont choisi de marcher.

Les messages de mou internes vus par CNBC montrent les ingénieurs et les autres membres du personnel disant au revoir dans un groupe de discussion « watercooler ». Une personne anonyme, qui démissionne également, a affirmé que Musk avait dû demander à certains des meilleurs ingénieurs qui avaient choisi de partir d’envisager de rester.

« Des équipes entières représentant des infrastructures critiques quittent volontairement l’entreprise, laissant l’entreprise courir un risque sérieux de pouvoir récupérer », a déclaré l’ingénieur, ajoutant que les deux seules personnes qu’ils connaissaient qui restaient sur Twitter le faisaient parce que l’entreprise avait parrainé leur visas.

Le dernier rebondissement de cette saga de plus en plus tragique est survenu il y a quelques heures lorsque Twitter a annoncé aux employés que ses immeubles de bureaux seraient fermés et qu’il coupe l’accès par badge avec effet immédiat jusqu’au lundi 21 novembre. La lettre ne donne pas de raison pour le déménagement. , mais c’est apparemment par crainte que d’anciens employés mécontents ne sabotent l’entreprise.

Comme il l’a fait dans le passé, la réponse de Musk à la crise de Twitter a été de publier des mèmes se moquant de la situation. Il a également tweeté que l’utilisation du site avait atteint un niveau record (« lol »).

On s’attendait toujours à ce que Musk apporte de grands changements à Twitter une fois qu’il a pris la relève, mais peu de gens auraient pu prédire le chaos qui a suivi l’homme le plus riche du monde alors qu’il entrait dans ses bureaux avec un évier sous le bras. Découvrez tout ce qui s’est passé là-bas la semaine dernière, y compris les avertissements de faillite potentielle, dans cet article.