Une puce sous la peau pour payer en liquide : comment fonctionne la dernière tendance des entrepreneurs suisses

Les puces sous-cutanées fonctionnent grâce au mode prépayé et utilisent la technologie NFC, le même système qui permet de payer avec son smartphone.

Gian-Andrea Huonder est suisse, il a 22 ans, et lorsqu’il entre dans les magasins il paie en approchant sa main du Pos. Il fait partie de ces nombreux jeunes rejetons qui, pour suivre l’air du temps, ont décidé de implanter une puce sous sa peau pour tout payer, partout, juste en imposant sa paume devant les caissiers qui lui présentent la facture.

« Je pense que c’est génial parce que s’ils me volent tout pendant les vacances, j’ai toujours mon argent avec moi », a expliqué Hounder à Blik. Et il semble que d’autres jeunes en Suisse partagent le même enthousiasme. Gian-Andrea, en effet, n’est pas le seul à avoir décidé d’implanter la puce sous la peau, il explique à Blik qu’elles sont devenues une tendance chez les jeunes entrepreneurs passionnés de technologie.

Comment payer avec une puce ?

Le dispositif de paiement pèse moins d’un gramme et est légèrement plus gros qu’un grain de riz.Il est composé d’une puce électronique et d’une antenne enfermées dans un biopolymère, un matériau d’origine naturelle, semblable au plastique. Il fonctionne grâce au mode prépayé et utilise la technologie NFC qui ne s’active que lorsqu’il se trouve à proximité d’un lecteur, un moyen d’assurer à ceux qui choisissent de se faire implanter la puce qu’ils ne sont pas traçables 24h/24. doutes liés à la nouvelle technologie, il est précisément la question de la vie privée.

Le paiement manuel sans contact utilise pratiquement le même système qui vous permet de payer avec votre smartphone. Pour l’activer, vous devez utiliser une application de portefeuille électronique, qui vous permettra d’effectuer des achats dans la plupart des magasins du monde entier. « Je l’ai depuis quatre mois et ça marche partout avec les paiements, même à l’étranger. » Il vous suffit de savoir comment mettre la main sur chaque appareil. « Les gens vous regardent souvent avec étonnement parce qu’ils ne l’ont jamais vu auparavant », a expliqué Huonder.

Critique de l’intervention en Suisse

La puce a été insérée sous la peau par le chirurgien Christian Köhler qui a également publié l’opération sur son profil Instagram. « Les risques sont que la puce se brise, glisse ou provoque une infection. Et à un moment donné, il sera probablement à nouveau retiré ou remplacé », a déclaré Köhler.

Tout le monde n’a pas réagi avec le même intérêt que Gian-Andrea et ses amis. Parmi les commentaires, en effet, on lit « Honte à vous d’avoir soutenu quelque chose d’aussi inhumain », ou encore « Vous êtes malades », écrit un autre. « C’est faux. L’homme ne devrait pas devenir une machine ! » Il y a aussi ceux qui disent avec résignation « nous serons tous obligés de l’avoir tôt ou tard ».

Le chirurgien répond ainsi : « Le projet a été développé avec une entreprise zougoise et quiconque se fait implanter une puce NFC le fait volontairement ». Et puis il ajoute « des passionnés de technologie très performants sont venus me demander d’implanter ces puces ».

Combien?

La chirurgie coûte environ 500 francs par personne, mais il faut ajouter le coût de la puce, qui doit être achetée séparément par le client. Le prix est d’environ 300 francs. Avec moins de 1000 euros il est donc possible d’implanter un système de paiement sans contact sous la peau. Pas seulement. Les puces peuvent également être utilisées pour d’autres fonctions, par exemple pour ouvrir la porte de la maison, de la voiture ou du garage. Cette technologie est connue depuis 1998, mais ce n’est qu’au cours de la dernière décennie qu’elle a été mise sur le marché. Selon un sondage de la BBC mené auprès de 4 000 Européens, 51 % des personnes interrogées envisageraient l’idée d’installer une puce sous la peau. La première entreprise à vendre des puces qui remplacent les cartes de crédit a été l’anglo-polonaise Walletmor.