Utiliser iMac comme moniteur : comment créer une configuration Mac à Mac, PC à Mac ou iPad à Mac

Vous voulez trouver un moyen d’utiliser iMac comme moniteur ? Alors que le mode d’affichage cible d’Apple est limité aux iMac 2009 à 2014, heureusement, il existe plusieurs autres options pour utiliser ce joli grand écran sur votre iMac en tant que moniteur.

Le mode d’affichage cible est une solution Apple pour utiliser l’iMac comme moniteur avec un autre Mac dans une configuration filaire. C’était une fonctionnalité très populaire pendant des années, mais lorsque Apple a lancé ses iMac Retina à la fin de 2014, la prise en charge a été abandonnée.

La bonne nouvelle est que même si vous n’avez pas d’iMac de plus de 8 ans prenant en charge le mode d’affichage cible, vous pouvez toujours utiliser l’iMac comme moniteur avec une variété d’options différentes. Examinons vos 5 options…

Utiliser iMac comme moniteur : 5 solutions

Luna Display ou Duet Display

Pour obtenir les mêmes fonctionnalités qu’offre le mode d’affichage cible avec la prise en charge de Mac à Mac (et même obtenir la prise en charge de PC à Mac et d’iPad à Mac), Luna Display et Duet Display sont deux des meilleures options.

Luna Display nécessite un dongle USB-C Luna Display à 119 $ mais n’a aucun coût d’abonnement.

Duet Display ne nécessite aucun matériel mais passe de 25 $ / an pour Duet Air (pour obtenir le support Mac à Mac, PC à Mac et iPad à Mac). L’un des avantages ici est que Duet Display offre un essai gratuit.

Nous avons utilisé les deux ici chez Netcost-security.fr et nous avons trouvé qu’il s’agissait d’excellents produits qui voient des mises à jour régulières.

Utiliser iMac comme moniteur avec Sidecar

Bien sûr, cela n’offre pas de support Mac à Mac, mais si vous souhaitez utiliser iMac comme moniteur avec un iPad, Sidecar est une excellente solution gratuite. Et cela fonctionne avec ou sans fil.

Sur macOS Monterey ou Ventura, cliquez sur Centre de contrôle (icône à deux pilules) dans la barre de menus > Miroir de l’écran > choisissez votre iPad . Une fois connecté, sous Préférences système/Paramètres, vous pouvez choisir si le Mac ou l’iPad est l’écran principal

(icône à deux pilules) dans la barre de menus > > .

Sidecar est intégré à Mac et iPad depuis macOS Catalina et iPadOS 13. Si vous n’avez jamais essayé Sidecar auparavant, consultez notre guide complet ici :

AirPlay vers Mac

Cette fonctionnalité ne fonctionne pas si vous souhaitez étendre l’espace de bureau de votre iMac ou iPad, mais vous pouvez mettre en miroir depuis l’iPhone, l’iPad ou l’iPod touch directement vers un iMac ou tout autre Mac compatible.

Cependant, cela nécessite un Mac plus récent. En savoir plus dans notre guide complet:

Jumeler iMac avec un moniteur externe

Cela peut sembler évident, mais un autre choix consiste à associer votre iMac à un moniteur externe et à choisir celui que vous souhaitez utiliser comme écran principal et écran secondaire.

Pour voir de plus près certains des meilleurs moniteurs du marché, consultez nos guides :

Et un moniteur 4K abordable de 32 pouces qui correspond à l’esthétique de l’iMac M1 est le moniteur intelligent M8 de Samsung.

Mode d’affichage cible

Si vous possédez un ancien iMac, vous pourrez peut-être utiliser le mode d’affichage cible, mais il devra également exécuter macOS Catalina ou une version antérieure – de même pour le Mac secondaire. Voici ce dont vous aurez besoin pour utiliser iMac comme moniteur avec la solution d’origine.

Exigences par Apple pour les iMac 2011-mi 2014 :

L’iMac utilisé comme écran doit avoir macOS High Sierra ou une version antérieure installée.

L’autre Mac auquel vous le connectez doit avoir été introduit en 2019 ou avant et avoir installé macOS Catalina ou une version antérieure.

Le câble reliant les deux ordinateurs Mac doit être un Thunderbolt ou Thunderbolt 2 câble.

Exigences pour les modèles 2009-2010 pour utiliser l’iMac comme moniteur :

L’iMac utilisé comme écran doit avoir macOS High Sierra ou une version antérieure installée.

L’autre Mac auquel vous le connectez doit avoir été introduit en 2019 ou avant et avoir installé macOS Catalina ou une version antérieure.

Le câble reliant les deux ordinateurs Mac doit être un Mini DisplayPort câble.

Si vous avez deux Mac qui répondent à ces exigences, Apple dit :

Assurez-vous que votre iMac est allumé. Assurez-vous que l’autre Mac est démarré et connecté à un compte d’utilisateur macOS. Connectez les deux ordinateurs à l’aide du câble Mini DisplayPort ou Thunderbolt approprié.

Vous pouvez utiliser plusieurs iMac comme écran, si chaque iMac utilise un câble Thunderbolt pour se connecter directement à un port Thunderbolt sur l’autre Mac (pas l’autre iMac). Presse Commande-F2 sur le clavier de l’iMac. Vous devriez maintenant voir le bureau de l’autre Mac. Pour quitter le mode d’affichage cible, appuyez à nouveau sur Commande-F2. Ou débranchez le câble ou redémarrez l’un ou l’autre Mac.

