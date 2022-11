Microsoft ajoute des jeux à Teams et pense qu’ils augmenteront la productivité

En bref : Microsoft a ajouté des jeux classiques comme Solitaire et Démineur à sa plate-forme de communication Teams, convaincu que cela aidera à créer des liens, à renforcer la confiance et à améliorer le moral général de l’équipe.

Redmond a déclaré que le passage au travail à distance et hybride a affaibli le capital social, eu un impact sur la collaboration entre les groupes et affecté la rétention des employés. Selon le Work Trend Index, plus de 40 % des dirigeants considèrent l’établissement de relations comme le défi le plus difficile dans les environnements distants et hybrides.

L’application Games for Work de Microsoft Casual Games (un studio de jeux Xbox) comprend une sélection de titres faciles à jouer et mettant l’accent sur différents éléments de la constitution d’une équipe. Au lancement, vous pourrez choisir parmi les favoris des fans comme Minesweeper et Solitaire ainsi que des jeux que vous ne connaissez peut-être pas aussi bien que IceBreakers et Wordament.

IceBreakers est décrit comme une déclinaison de This or That, un jeu de conversation où les joueurs choisissent entre deux objets qu’ils préfèrent. Microsoft a déclaré qu’il pouvait susciter des conversations animées et passionnées (arguments ?) Qui favorisent les liens et renforcent le moral de l’équipe.

Wordament, quant à lui, est un jeu de mots similaire à Boggle qui a fait ses débuts il y a plus de 10 ans. Solitaire et Minesweeper n’ont pas besoin d’être présentés car ils sont des incontournables des machines Windows depuis plusieurs décennies.

Chaque titre est interactif, classé « E » pour tout le monde et peut prendre en charge entre deux et 250 joueurs. De plus, ils sont tous sans publicité. Microsoft a déclaré que les jeux continueront d’évoluer et que de nouveaux titres seront ajoutés en fonction des commentaires des utilisateurs.

Microsoft a reconnu que certains peuvent considérer les jeux au travail comme une distraction, mais il croit vraiment que les avantages sont nombreux. Redmond a cité une étude de 2019 de l’Université Brigham Young qui affirmait que les équipes de travail nouvellement formées avaient connu une augmentation de 20% de la productivité sur les tâches suivantes après avoir joué à des jeux ensemble pendant 45 minutes.

Que pensez-vous des jeux pour les équipes ? Pensez-vous que jouer à des jeux avec des collègues pendant les heures de travail rendra les gens plus productifs, ou l’ère du travail à distance est-elle confrontée à des défis plus complexes ?