Ces documentaires sur le football vous prépareront pour la Coupe du monde

La Coupe du monde au Qatar commence dans quatre jours et, bien qu’il y ait beaucoup de controverse à ce sujet, c’est toujours un événement important et mondial qui aura la moitié de la planète en attente. Nous ne doutons pas que si vous êtes un fan de football, vous aurez déjà le calendrier des réunions à portée de main, votre Smart TV prête et le drapeau espagnol suspendu au balcon, pire si vous souhaitez préparer encore plus votre corps pour un tel événement, aujourd’hui, nous allons proposer certains des meilleurs documentaires sur le football que vous pouvez regarder en ce moment sur Netflix, HBO Max, Movistar + et d’autres plateformes. Prends note.

Le monde du football est passionnant. Le beau jeu n’est pas seulement 11 personnes derrière un ballon (enfin, techniquement 22); Il s’agit de toute une énorme machinerie derrière dont on n’a souvent pas conscience. Pour que vous en sachiez un peu plus sur les tenants et les aboutissants de ce sport (et de ce business), on vous propose quelques-uns de nos documentaires préférés -oui, chez El Output on est très fans de foot, on ne s’en cache pas.

Dans Movistar+

Sur la plateforme Movistar+, nous sommes clairs : La Liga de los Hombres Extraordinarios est sans aucun doute l’un des meilleurs documentaires qui existent actuellement sur ce sport. La pièce, composée de 5 épisodes, passe en revue une partie de l’histoire du football espagnol à travers les yeux de plusieurs de ses protagonistes. La particularité est qu’il ne s’agit pas des joueurs eux-mêmes mais des managers qui ont eu la présidence de différents clubs espagnols entre leurs mains, ce qui donne un aspect moins intéressant – surtout lorsqu’il s’agit de questions impopulaires ou controversées.

Réalisé par Alejandro Marzoa, il vaut la peine d’être vu et rencontré Augusto César Lendoiro, José María Caneda, Manuel Ruiz de Lopera, Joan Gaspart et José María del Nido. Épingle de sûreté. Vous allez adorer, c’est sûr.

Sur Amazon Prime Vidéo

Dans le catalogue amazone, on trouve aussi de bons documentaires liés au football. Nos préférées, sans aucun doute, sont celles de la série Tout ou Rien. Il a plusieurs saisons (chacune dédiée à une équipe) et même s’il est vrai qu’il ne fera que peu ressortir notre sentiment patriotique puisqu’il s’agit tous de kits étrangers (Tottenham Hotspur avec Mourinho, Manchester City de Guardiola…), il propose nous donne une très bonne vision de la manière dont ils sont managés de l’intérieur, avec un focus particulier sur leur coach.

La meilleure chose à propos de cette série est que, comme il y a plusieurs chapitres axés sur la même équipe, la saison est surveillée, ce qui rend très excitant de voir comment les choses se passent dans la ligue et les décisions qu’ils prennent en fonction des résultats.

Un autre documentaire que vous allez adorer est Six Dream. Ne vous laissez pas tromper par le titre : il s’agit d’un récit centré sur notre pays avec le suivi de diverses personnalités du football relativement actuelles (il a été filmé lors de la saison 2017-2018). Nous verrons à quoi ressemble le quotidien de plusieurs joueurs de première division, un entraîneur, un manager et un président d’équipe.

Vous allez devoir mettre votre main sur votre poitrine pour appuyer sur play. Et c’est que sur Amazon Prime Video il y a aussi La fuerza del grupo, un documentaire axé sur la Coupe d’Europe 2020 (qui n’était pas exactement un championnat facile) dans lequel nous nous concentrons sur notre équipe bien-aimée, l’équipe de football espagnole. De toutes les propositions de cet article, c’est sans aucun doute celle qui vous fera le plus de corps au monde (et sans doute la plus nerveuse). Allons-y!

sur netflix

Au sein de la plate-forme rouge, il existe plusieurs documentaires axés sur le monde du football, mais si vous devez vous en tenir à un, l’affaire Figo est peut-être l’une des plus intéressantes. Parce que? Eh bien, parce qu’il se concentre sur l’un des moments les plus épiques et les plus scandaleux de l’histoire récente de notre sport préféré : la signature de Luis Figo, alors joueur du Barça, par le Real Madrid.

Nous verrons comment l’accord controversé a été créé et, bien sûr, nous écouterons les témoignages de toutes les parties impliquées, y compris, bien sûr, le protagoniste, Figo.

sur HBO Max

La plateforme HBO Max est celle qui s’est le moins focalisée sur le football lorsqu’il s’agit de choisir les documentaires à proposer à ses abonnés, mais, si vous acceptez un bateau comme animal aquatique, on vous dira que vous devriez jeter un œil à The Pioneer .

Ce documentaire, centré sur la figure de Jesús Gil, revient sur la vie de cette personnalité politique et commerciale populaire qui était si étroitement liée au monde du football à travers l’Atlético de Madrid (dont il était président). C’est la chose la plus proche sur la plateforme de streaming du roi du sport et se compose de 4 épisodes.