Qualcomm présente la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2 pour les futurs produits phares d’Android

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Lors de la conférence Snapdragon Summit 2022 de Qualcomm à Hawaï, le spécialiste du sans fil a présenté sa dernière plate-forme mobile premium qui alimentera la prochaine génération de smartphones Android phares. La plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2 est construite sur la technologie de processus 4 nm et est composée d’un processeur Kryo avec un cœur principal cadencé jusqu’à 3,2 GHz, quatre cœurs de performance fonctionnant jusqu’à 2,8 GHz et trois cœurs d’efficacité pouvant atteindre des vitesses allant jusqu’à à 2,0 GHz.

Selon le fabricant de puces, la nouvelle puce Kryo offre des performances 35% plus rapides et une efficacité énergétique 40% supérieure à celle de son prédécesseur.

Le GPU Adreno, quant à lui, est la première plate-forme mobile à prendre en charge les API Vulkan 1.3 aux côtés d’une multitude d’autres API, notamment OpenGL ES 3.2 et OpenCL 2.0 FP. Il prend également en charge le traçage de rayons accéléré par le hardware en temps réel, Unreal Engine 5 et le framework MetaHuman d’Epic. Qualcomm affirme qu’il pousse le rendu graphique 25% plus rapide et qu’il est jusqu’à 45% plus économe en énergie qu’auparavant.

Un processeur Qualcomm Hexagon amélioré offrirait jusqu’à 4,35 % de performances d’IA accrues, ce qui se traduirait sans aucun doute par une traduction linguistique plus rapide et des fonctionnalités de caméra AI.

Ailleurs, vous trouverez le propre modem Snapdragon X70 5G de Qualcomm ainsi que le prise en charge de la technologie 5G dual-SIM dual-active (DSDA), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 LE, audio spatial avec suivi de la tête et plus encore. La plate-forme prend en charge la mémoire LP-DDR5x à des vitesses allant jusqu’à 4 200 MHz avec des capacités allant jusqu’à 16 Go.

Curieusement, la fiche technique mentionne le prise en charge de la capture vidéo 8K jusqu’à 30 images par seconde, mais le prise en charge de l’affichage sur l’appareil atteint un maximum de 4K @ 60 Hz ou QHD+ @ 144 Hz. Votre seule option ici pour la lecture en 8K natif est via un écran externe.

Qualcomm a déclaré que les premières livraisons commerciales de la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2 à des partenaires constructeurs tels qu’Asus, Motorola, OnePlus, Sony et Xiaomi sont attendues d’ici la fin de 2022. Notamment, Samsung ne figurait pas sur la liste restreinte des partenaires constructeurs OEM – en faire quoi vous serez.