L’appareil de streaming Xbox Keystone a été annulé en raison de son prix

Tout le monde connaît l’empressement de Phil Spencer à montrer sa bibliothèque. Celui-ci contient des cadeaux, des souvenirs et même sa passion pour les jeux vidéo. À l’époque, nous n’avions pas vu la Xbox Series S camouflée dans son salon et, il y a quelques semaines, ils ont détecté un appareil mystérieux dont Spencer n’a eu aucun mal à parler.

Xbox Keystone, l’appareil de streaming trop cher

Toutes ces informations sont ressorties de la conversation que le rédacteur en chef de Verge, Nilay Patel, a eue avec Phil Spencer. Cela s’est produit sur le podcast The Verge’s Decoder cette semaine.

.@xboxP3 raconte @téméraire que Keystone, la clé de streaming Xbox, coûte trop cher. Mais quel est le juste prix ? pic.twitter.com/W3kGdB3YuP — Podcast du décodeur (@DecoderPod) 15 novembre 2022

« C’était plus cher que ce que nous voulions quand nous l’avons construit avec le matériel que nous avions à l’intérieur »Spencer a dit, parlant du prototype d’appareil Keystone qui est récemment apparu sur les étagères de son bureau. « Nous avons décidé de concentrer les efforts de cette équipe sur la livraison de l’application de streaming TV intelligente. »

Au lieu de cela, Microsoft nous propose une application Xbox TV en collaboration avec Samsung, mais cela n’indique pas que l’idée d’une console Xbox uniquement en streaming est complètement révolue. « Avec Keystone, nous continuons à nous concentrer dessus et à voir quand nous pouvons obtenir le bon coût »révèle Spencer.

Le prix était la condamnation de cet appareil

Microsoft voulait viser environ 129 $ ou 99 $ pour cet appareil de streaming Xbox, dit Spencer, laissant entendre que l’inclusion d’un contrôleur avec la console de streaming, ainsi que les options de composants de Microsoft, ont rapproché le prix de la Xbox Series S à 299 $.

Mais une clé ou une clé TV pour les jeux en nuage pourrait être compatible avec n’importe quel contrôleur dont vous disposez si le matériel prend en charge le Bluetooth, il est donc intéressant que Microsoft veuille inclure spécifiquement un contrôleur Xbox, probablement pour rendre l’expérience utilisateur plus fluide.

En fait, Spencer dit que le prototype Keystone « Cela ressemble à une Xbox avec l’interface utilisateur et tout fonctionne. ». Maintenant, l’appareil est simplement suspendu à son étagère dans le bureau. « La raison pour laquelle il est sur mon étagère, c’est parce que l’équipe a travaillé dur et en neuf mois, ils ont construit cette chose. »dit Spencer. «Quelques-uns d’entre nous l’ont ramené à la maison et cela a fonctionné. Cela a très, très bien fonctionné. »

Maintenant, il semble qu’il faudra un certain temps avant de voir quelque chose de similaire. Ferons-nous un appareil de streaming à un moment donné ? Je le soupçonne, mais je pense que c’est dans des années. »Spencer a déclaré lors d’une récente conférence en direct du Wall Street Journal.