Le harcèlement et la discrimination sexuelle n’auront pas leur place chez Microsoft

Microsoft vient d’annoncer plusieurs mesures qu’il prévoit de prendre pour prévenir le harcèlement sexuel et la discrimination dans l’entreprise. Le conseil d’administration du géant de la technologie a retenu les services du cabinet d’avocats ArentFox Schiff LLP pour mener un examen indépendant des politiques et pratiques de Microsoft. ArentFox Schiff LLP a publié aujourd’hui un rapport de 50 pages exposant ses conclusions (via Bloomberg).

Microsoft cherche à améliorer la situation de l’emploi dans son entreprise

Le conseil d’administration de Microsoft a approuvé plusieurs mesures que la société prendra sur la base du rapport ArentFox Schiff. Microsoft a annoncé les conclusions du rapport, ainsi que le plan d’action prévu par l’entreprise, dans un article de blog. L’introduction du rapport complet détaille la portée de ce qu’ArentFox Schiff LLP.

Résumé du rapport

Examiner et évaluer l’efficacité des politiques, pratiques, formations et mesures concernant le harcèlement sexuel et la discrimination fondée sur le sexe depuis le début de 2019

Examiner les résultats de l’enquête sur les allégations portées contre Bill Gates en 2019 et toute allégation de harcèlement sexuel contre tout autre administrateur et membre de l’équipe de direction (« SLT ») à partir de début 2019

Examiner les données relatives aux plaintes de harcèlement sexuel et de discrimination fondée sur le sexe, leur enquête et leur résolution à partir de 2019

Examinez les 489 rapports d’enquête sur toutes les allégations de discrimination fondée sur le sexe et de harcèlement sexuel aux États-Unis de 2019 à 2021

Interviewer un échantillon de plaignants récents de harcèlement sexuel et de discrimination fondée sur le sexe (axés sur l’exercice 2021) pour comprendre leur expérience des processus internes ; Oui

Comparez les meilleures pratiques d’autres entreprises et recommandez des améliorations dans les politiques et les pratiques.

« Cultiver une culture où chacun est habilité à faire un travail significatif et peut s’épanouir est notre plus grande responsabilité chez Microsoft »a déclaré le président-directeur général de Microsoft, Satya Nadella.

« Le conseil d’administration a pris cette enquête très au sérieux et le rapport complet qui en résulte met en évidence les domaines importants où nous pouvons continuer à nous améliorer, ainsi que les progrès que nous avons réalisés. Le conseil d’administration et notre haute direction sont pleinement engagés dans ce plan de mise en œuvre alors que nous travaillons continuellement à combler l’écart entre notre culture épousée et l’expérience vécue de nos employés.

Le plan de mise en œuvre du conseil d’administration

Examen complet de la politique

Examens spécifiques des politiques

Développer la connaissance des droits légaux

Renforcement des politiques avec une formation prolongée

Processus de réexamen

enquête de recherche

Processus d’enquête

Action post-enquête et expérience des employés

responsabilité de la direction

Entraînement

Transparence

Mixité hommes-femmes dans les postes de direction

Améliorations des données et des systèmes

Un engagement pour l’avenir

Plusieurs de ces mesures portent sur l’examen et la mise à jour périodiques des politiques. Le plan comprend également de nouvelles politiques de divulgation pour certaines relations consensuelles entre les employés de Microsoft. Plus de transparence est également demandée au géant de la technologie et des formations pour les cadres supérieurs et les cadres.

Le conseil d’administration de Microsoft estime que les mesures prévues « ne répondra pas seulement aux préoccupations spécifiques soulevées par l’examen d’ArentFox, mais permettra également [a la empresa] construire un environnement de travail plus fort, plus inclusif et équitable pour nos employés à l’avenir.