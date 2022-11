Le FBI avertit que les escroqueries au support technique sont toujours populaires

En bref : les escroqueries au support technique existent depuis des décennies, on pourrait donc imaginer que la plupart des gens en sont maintenant conscients. Mais cela n’a pas empêché le FBI d’émettre un avertissement pour se méfier de cette vieille astuce suite à une augmentation du nombre de criminels l’utilisant.

La récente annonce d’intérêt public de l’agence note que le FBI a observé plusieurs cas dans tout le pays d’escrocs menant des escroqueries au support technique informatique. Il s’agit de la même technique que celle utilisée depuis de nombreuses années : les victimes sont contactées par téléphone ou par e-mail par une personne affirmant qu’un service d’abonnement annuel, souvent un plan de protection informatique ou une garantie, est sur le point d’être renouvelé, généralement à un coût très élevé compris entre 300 $ et 500 $.

Les cibles sont invitées à contacter les escrocs pour annuler le renouvellement et recevoir un remboursement complet. Ceux qui le font sont alors persuadés de télécharger un logiciel de protocole de bureau à distance, soi-disant pour aider le faux support technique à annuler l’abonnement et à émettre un remboursement. Toute personne qui semble incertaine se voit généralement offrir de l’argent supplémentaire si elle se conforme.

L’installation du logiciel accorde à l’escroc un accès complet à l’ordinateur de la victime. Ils sont alors informés que l’argent a été remboursé et sont encouragés à se connecter à leur compte bancaire en ligne pour confirmation. S’ils le font, les auteurs peuvent voler leur nom d’utilisateur et leur mot de passe bancaires.

À ce stade, les escrocs peuvent bloquer l’accès de la victime à son ordinateur ou placer un écran noir lorsqu’ils effectuent des virements électroniques non autorisés vers des comptes bancaires externes. Les criminels déposent parfois de l’argent sur les comptes des victimes « par erreur » et leur demandent de le corriger par un virement bancaire initié par la victime ou en fournissant des informations bancaires supplémentaires, qui sont utilisées pour vider les comptes dans des banques étrangères et blanchir de l’argent.

Les lecteurs de ce site ne tomberont pas dans le piège des escroqueries au support technique, mais les auteurs savent qu’en utilisant des URL d’apparence légitime combinées à des termes techniques et à la menace de perdre beaucoup d’argent, ils pourraient être en mesure de tromper les moins avertis. .

Nous avons vu plusieurs escroqueries très médiatisées au cours des derniers mois. Le FBI a lancé un avertissement concernant les fausses applications d’investissement crypto en juillet. Il y a également eu le cas de criminels envoyant de fausses clés USB Microsoft Office, une escroquerie par hameçonnage PayPal, et les utilisateurs de Steam ont été avertis des attaques sophistiquées de navigateur dans le navigateur.