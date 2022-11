Office Mobile perd certaines fonctionnalités lors du partage

L’application Office Mobile de Microsoft est sur le point de perdre certaines fonctionnalités de partage de fichiers avant la transition vers la nouvelle marque Microsoft 365. Sur le blog Microsoft 365, la société a expliqué hier que les fonctionnalités de partage à proximité et de transfert de fichiers de l’application seront la fin de l’année.

Adieu à deux options lors du partage dans Office

La fonction Partager à proximité permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des fichiers entre deux téléphones Android. Cela se produit via une connexion sans fil et sera retiré le 31 décembre 2022. « Nous avons constaté que le partage à proximité répond à certains besoins, mais pas à tous »a expliqué la société.

L’option Transfert de fichiers dans l’application Office Mobile. Il permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des fichiers depuis un PC à l’aide d’un code QR. Il prendra également sa retraite le 31 décembre 2022. Soyez assuré que les fichiers qui ont été envoyés et reçus à l’aide de la fonctionnalité de transfert de fichiers resteront dans l’application Office et ne seront pas affectés par ce changement.a déclaré la société.

Microsoft encouragera les utilisateurs à utiliser OneDrive pour transférer et accéder aux fichiers. Promouvoir cela au lieu de cette fonctionnalité de transfert de fichiers. Le partage OneDrive est déjà intégré à l’application mobile Office. Donner aux utilisateurs des contrôles plus spécifiques lors de la sélection de la manière dont ils souhaitent partager les fichiers.

Lors de sa conférence Ignite le mois dernier, Microsoft a annoncé que ses applications Office « tout en un » pour mobile et Windows seront bientôt renommés Microsoft 365. Le même changement devrait arriver sur office.com ce mois-ci. Et le changement de marque s’appliquera aux applications mobiles et Windows en janvier 2023.