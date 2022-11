Sur WhatsApp une fonction arrivera enfin pour envoyer des textos avec vous-même

Il sera possible d’ouvrir un chat personnel pour rédiger des rappels ou enregistrer des messages et des liens, une fonctionnalité déjà présente sur des plateformes telles que Telegram et Slack.

Une nouvelle fonction est disponible sur Whatsapp : vous pouvez vous envoyer des SMS. Il ne s’agit pas d’une incitation aux soliloques mais d’une solution pratique pour enregistrer les messages qui seront ensuite envoyés, rédiger des notes, des notes, des listes, enregistrer des URL Web, ou encore transférer de petits fichiers sans fil. Une sorte d’archive personnelle au format chat.

Des plateformes comme Slack et Telegram disposaient déjà d’espaces pour enregistrer les messages personnels. Whatsapp suit, et en octobre, il a commencé à tester la nouvelle fonctionnalité, qui sera disponible sur iOS avec la version 22.23.74 de l’application. Pour les smartphones Android, cependant, vous pouvez ouvrir une conversation personnelle avec la mise à jour WhatsApp vers la version 2.22.23.77.

WHATSAPP | Comment ouvrir une conversation avec vous-même

Comment vous envoyez-vous des SMS ?

Pour activer la nouvelle fonction, cliquez simplement sur la case pour créer un nouveau message situé dans le coin inférieur droit de l’écran WhatsApp. En haut de la liste des contacts à sélectionner pour démarrer une conversation, la nouvelle option « Message à vous-même » ou « Message personnel » apparaîtra. L’application a voulu souligner que même le chat personnel sera protégé de bout en bout cryptage, communication cryptée qui protège la vie privée des utilisateurs.

Les « messages envoyés à vous-même » seront visibles sur tous les appareils connectés. Smartphone, PC, tablette ou smartwatch. La nouvelle option pourrait donc également être utile pour télécharger des photos, des vidéos, des liens d’un appareil à un autre de manière simple et immédiate.

Quand sera-t-il disponible?

La possibilité de nous envoyer des messages n’apparaîtra pas simultanément sur tous les appareils. La nouvelle fonctionnalité sera initialement disponible sous forme de correctifs et il faudra peut-être quelques jours pour qu’elle apparaisse pour tout le monde. Jusqu’à présent, des solutions artisanales avaient été imaginées pour créer des chats personnels sur WhatsApp. La solution la plus utilisée était d’ouvrir un groupe avec une autre personne, puis de le supprimer, et ainsi de créer un espace DIY pour marquer les rappels, les liens et les contacts.